Англия играет с сокрушившей Спаллетти Швейцарией, а Фонбет дарит бездепозитный фрибет до 15 000 ₽ новым клиентам

Англия встречается со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024.

После матчей 1/8 лишь шансы Турции на итоговое чемпионство оценивались ниже, чем у команды Швейцарии. При этом швейцарцы идут по турниру явно ярче британского соперника: накидали трешку венграм, едва не обыграли Германию в группе и выбили Италию. Англия же могла завершить свой путь в первом же раунде плей-офф, если бы не спасительный удар Джуда Беллингема через себя на 95-й минуте.

Букмекеры, разумеется, считают англичан фаворитами предстоящего матча: за победу команды Гарета Саутгейта в основное время дают 2,25, тогда как коэффициент на подопечных Мурата Якина равен 3,95. За проход Англии, которая уже успела сыграть экстра-таймы, предлагают 1,58, на Швейцарию можно поставить за 2,40. Интересно смотрится вариант «обе забьют» за 2,15.

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