Шансы Испании и Германии на победу в 1/4 финала практически равны, а БЕТСИТИ дарит фрибет до 2000 рублей за первую ставку

Испания играет с Германией в первом четвертьфинале Евро-2024.

Испанцы в 1/8 испепелили грузинскую сборную, а Германия разобралась с Данией.

Многие считают команду Луиса де ла Фуэнте фаворитом всего турнира, однако коэффициенты на победу соперников в основное время разнятся несущественно – 2,75 против 2,90 в пользу представителей Пиренейского полуострова. За 2,95 можно поставить на пенальти в матче, такой же коэффициент дают за гол игрока, вышедшего на замену. Естественно, можно зарядить и на лучшего бомбардира турнира – за автогол предлагают щедрые 7,00.

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