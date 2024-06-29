Италия пока не впечатляла, но считается фаворитом в игре со Швейцарией

На Евро-2024 пришло время для игр 1/8 финала.

Сборная Италии встретится с соперниками из Швейцарии.

«Скуадра адзурра» не произвела сильного впечатления на групповом этапе. В матче с албанцами удалось одержать волевую победу, но затем итальянцы потерпели поражение от сборной Испании, а в противостоянии с хорватской командой они отыгрались лишь в самый последний момент. Все это не так уж сильно повлияло на оценку шансов в преддверии плей-офф…

Сборная Италии подходит к матчу 1/8 финала в качестве фаворита. BetBoom предлагает поставить на ее победу с коэффициентом 2,53.

Швейцарцы на групповой стадии разобрались с венграми, а затем добились ничейных результатов в матчах с шотландцами и немцами. Удастся ли одолеть сборную Италии? Коэффициент на победу швейцарцев у BetBoom – 3,41…