«Торино» объявил об уходе Юрича с поста главного тренера
Иван Юрич покинул пост главного тренера «Торино».
Об этом сообщила пресс-служба туринцев.
«Торино» благодарит Ивана Юрича и его помощников за совместную работу, проделанную за эти три года и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.
В минувшем сезоне «Торино» под руководством 48-летнего специалиста занял 9-е место в Серии А.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли станет преемником Юрича в «Торино».