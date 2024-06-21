«Торино» объявил об уходе Юрича с поста главного тренера

Теги Торино серия А Италия отставки Иван Юрич Футбол

Иван Юрич покинул пост главного тренера «Торино».

Об этом сообщила пресс-служба туринцев.

«Торино» благодарит Ивана Юрича и его помощников за совместную работу, проделанную за эти три года и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне «Торино» под руководством 48-летнего специалиста занял 9-е место в Серии А.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли станет преемником Юрича в «Торино».

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2 комментария
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не Юрича, а Юрьевича, что за неуважение
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С такой текучкой тренеров как в Серии А, еще до зимы найдет работу.
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