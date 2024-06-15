Испания и Хорватия вновь встречаются на Евро, а Лига Ставок дарит фрибет – 2222 рубля!

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Хорватия начинает свой путь на Евро-2024 матчем со сборной Испании.

Именно испанцы остановили хорватов на прошлом чемпионате Европы в ярком матче 1/8 финала: Оршич и Пашалич затащили команду в экстра-таймы, забив на 85-й и 92-й минутах, однако там два гола Испании прервали путь подопечных Златко Далича к титулу.

Испания идет фаворитом в своем дебютном матче на Евро: на победу команды Луиса де ла Фуэнте можно поставить за 1,94, за хорватов дают 4,40, а за ничью – 3,60. Можно сделать ставку на число голов: если думаете, что команды забьют 2-2 мяча – коэффициент на такой вариант составит 1,84, за 4-5 мячей дают уже 4,00. Хотите выбрать наиболее результативный тайм? Пожалуйста! С кэфом 3,25 вы можете зарядить на первые 45 минут, с 2,09 – на вторые.

И это еще не все: Лига Ставок приготовила к матчу крутой бонус – выбрать любую линию можно с фрибетом 2222 рубля!

2 комментария
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Ответ artem saribekyan
Прогнозирую победу Хорватии.Убедительную.
Очень плохой прогноз👈
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