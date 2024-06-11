Защитница «Зенита» Куропаткина: «У мужчин 6 чемпионств подряд и требл в этом сезоне. Мы не должны отставать. Женская команда создавалась для результата, а не просто чтобы была»

Теги Зенит премьер-лига Россия женский футбол Матч ТВ ЖФК Зенит Вероника Куропаткина Футбол

Футболистка «Зенита» высказалась о стремлении команды выигрывать трофеи.

Ранее женский ЦСКА впервые выиграл Winline Суперкубок России, победив «Зенит» со счетом 1:0.

– Какие цели у «Зенита» в этом сезоне?

– Три из трех уже не получится сделать. Постараемся выиграть Суперлигу, и Кубок пора бы нам забрать.

– Все предпосылки для этого есть?

– Сто процентов, в матче за Суперкубок это было видно.

– Женскому футбольному клубу «Зенит» в январе исполнилось 4 года, но вы уже показываете результат – выиграли Суперкубок в прошлом году, заняли первое место в Суперлиге в 2022‑м и 2023‑м. За счет чего вам это удается?

– Во‑первых, за счет того, что «Зенит» изначально является командой‑победителем. Шесть чемпионств подряд у мужчин, в этом сезоне они сделали требл. Если основная команда показывает такие результаты, то мы не должны от них отставать и стараемся тянуться за ними.

Во‑вторых, женская команда создавалась для достижения результата, а не просто так, чтобы она была, – сказала защитница «Зенита» Вероника Куропаткина.

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8 комментариев
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Желательно отдельную для женского футбола ветку создать, чтоб не видеть это в новостной ленте.
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Вообще-то просто чтоб была)))
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Вас создали потому что с РФС была команда при мужских клубах женские создать, сделали как обременение и забыли. Всем пофиг на ваши результаты.
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Тогда вас надо будет разогнать, и привезти женщин из Бразилии. Человек так 10-12.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Недавно думал об этом. Защитница, нападающая, ещё ладно. А как вратаря назвать?) Вратаресса может)))
Вратарька
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Защитница? Хм...А вратарьица что думает по этому поводу?
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Ответ Bartez1986
Защитница? Хм...А вратарьица что думает по этому поводу?
Недавно думал об этом. Защитница, нападающая, ещё ладно. А как вратаря назвать?) Вратаресса может)))
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