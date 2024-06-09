Хомуха об успехе «Зенита»: «Дело не только в финансах, но и в управлении. Скандалы и сомнительные решения не позволяют «Спартаку», «Краснодару», ЦСКА и «Динамо» конкурировать»

Дмитрий Хомуха высказался о превосходстве «Зенита» в Мир РПЛ.

«Дело не только в финансовых возможностях. У ряда клубов они тоже есть. Дело и в организации управления клуба. Постоянные скандалы и сомнительные решения не позволяют таких командам, как «Спартак», «Динамо», ЦСКА и « », всерьез конкурировать с « ».

Да, у петербургского клуба возможности гораздо выше, чем у всех остальных. Но я не думаю, что тот же «Краснодар», « » или « » не могут навязать борьбу. Просто необходимо устранить неоправданные решения по приглашению никому не известных тренеров.

Мы знаем чемпионат Германии. «Бавария» на протяжении 10 сезонов не знала поражений. Только в этом году сменился чемпион. Такая же ситуация была в Италии с туринским «Ювентусом». Таких примеров много.

Я бы не стал говорить, что гегемония одного клуба влияет на уровень всего первенства. Ситуация меняется. Уровень усреднился. С точки зрения болельщиков, очень хорошо, что появились клубы, способные навязать конкуренцию «Зениту».

Конечно, чувство превосходства «Зенита» притупляется. Уже мало кто из нейтральных болельщиков хочет его видеть на первом месте. Но, повторюсь, такое сплошь и рядом происходит. Во Франции с «Лионом» или «ПСЖ», в Португалии – с «Бенфикой» и «Порту». Здесь мы не стоим каким-то особняком.

Несомненно, ресурсы у «Зенита» выше. Они могут позволить себе бразильских футболистов, которых не могут себе позволить другие команды», – сказал экс-игрок «Зенита».