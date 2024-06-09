Хомуха об успехе «Зенита»: «Дело не только в финансах, но и в управлении. Скандалы и сомнительные решения не позволяют «Спартаку», «Краснодару», ЦСКА и «Динамо» конкурировать»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Дмитрий Хомуха Футбол

Дмитрий Хомуха высказался о превосходстве «Зенита» в Мир РПЛ.

«Дело не только в финансовых возможностях. У ряда клубов они тоже есть. Дело и в организации управления клуба. Постоянные скандалы и сомнительные решения не позволяют таких командам, как «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар», всерьез конкурировать с «Зенитом».

Да, у петербургского клуба возможности гораздо выше, чем у всех остальных. Но я не думаю, что тот же «Краснодар», «Спартак» или «Динамо» не могут навязать борьбу. Просто необходимо устранить неоправданные решения по приглашению никому не известных тренеров.

Мы знаем чемпионат Германии. «Бавария» на протяжении 10 сезонов не знала поражений. Только в этом году сменился чемпион. Такая же ситуация была в Италии с туринским «Ювентусом». Таких примеров много.

Я бы не стал говорить, что гегемония одного клуба влияет на уровень всего первенства. Ситуация меняется. Уровень усреднился. С точки зрения болельщиков, очень хорошо, что появились клубы, способные навязать конкуренцию «Зениту».

Конечно, чувство превосходства «Зенита» притупляется. Уже мало кто из нейтральных болельщиков хочет его видеть на первом месте. Но, повторюсь, такое сплошь и рядом происходит. Во Франции с «Лионом» или «ПСЖ», в Португалии – с «Бенфикой» и «Порту». Здесь мы не стоим каким-то особняком.

Несомненно, ресурсы у «Зенита» выше. Они могут позволить себе бразильских футболистов, которых не могут себе позволить другие команды», – сказал экс-игрок «Зенита».

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22 комментария
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А какие в Динамо были скандалы и сомнительные решения? В Зените были, например, с Круговым, Чистяковым.
И что в них сомнительного?
+15
-8
+7
Всё правильно говорит Хомуха. В этом сезоне Зенит откровенно засуживали, но если бы это был Спартак, то команда бы на говно изошла и игроки в нужный момент не перебарывали себя, а вся команда тратила бы эмоции на судейские решения.
+12
-6
+6
Ответ AAAARMEEC
Управление у Газпрома лучшее! Сам Дюков этому способствует! Вообще для меня дико, когда человек Газпрома управляет нашим футболом, чемпионатом. Глава футбола должен не болеть не за один клуб, человек должен быть нейтральным.А так первое место можно вообще не розыгрывать, все ясно какая команда его выиграет.
Для меня дико читать, когда Динамо нужна ничья для чемпионства, а оно обкакивается, а проклятья сыпятся в адрес Газпрома и Дюкова.
+6
-1
+5
А какие в Динамо были скандалы и сомнительные решения? В Зените были, например, с Круговым, Чистяковым.
+15
-13
+2
Спартак это кормушка воров
+6
-4
+2
Ответ Drdrdr1111 Drd
Зенит ничем не отличается от тех же ПСЖ и Баварии(разве что успехами в еврокубках). Все эти "гегемоны" воруют лучших футболистов конкурентов, либо же тратят бешеные суммы на ТО
Кого Зенит своровал у конкурентов?
Почти весь латиноамериканский костяк с внешнего рынка.Просто Зенит находит игроков уровня Клаудиньо и Нино а у других сплошные Угальде с Педро Рошами.Помимо трат Зенит имеет и крупнейшие доходы от билетов, рекламы и ТВ+ в газпромовскую эру заработал на 3 своих крупнейших продажах почти 160 млн$,–больше чем тот же Спартак в 21 веке (привожу КБ ибо это ближайший конкурент по ресурсам и амбициям)
К тому же Питер выжимает всё из своих игроков.Яркий пример сравнение игры Барриоса и лавочника Краснодара Кастаньо который вытеснил его из сборной но при этом ничего не показваает в РПЛ
+11
-9
+2
Ответ darkdyp15
Что не говори, но без админресурса делите чемпионства на два
Админресурс это 13 результативных судейских ошибок против Зенита на 4 в пользу? Официально признанных?
+12
-10
+2
Ответ Вячеслав Припузов
"Зенит - позор России!!!"✊
Кричалка из колхоза!!
+10
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+2
Ну правильно: у нас в стране сейчас чёткая вертикаль управления в спорте: ВВП>Газпром>Зенит/СКА. С таким управлением сложно конкурировать...
+1
0
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Ответ Олег Акимов
Сказал экс-игрок ЦСКА
Кстати да! В армейском клубе провел 3 сезона (против 1 в Питере) . И был намного успешнее в нем…Автору поста незачет(
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Наверно, не один Дмитрий, а каждый умеющий думать понимает, что дело не только в деньгах. И, если немного поразмыслить, то можно вспомнить, что тот же и в прошлом не менее богатый газпромовский Зенит далеко не всегда становился чемпионом, даже при известных заграничных тренерах. Его прекрасно и не по разу обходили и Спартак, и ЦСКА, и Локомотив. И это факты, против которых, как и против лома..... Как и то, что все 6 чемпионств подряд Тренером Зенита был и есть Семак. Так что, господа-хейтеры, тратьте свою энергию на то, чтобы по хорошему критиковать неполадки в своих командах, а не повторять глупую чепуху про решающее всё деньги Зенита.
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