Кроос о завершении карьеры: «Буду работать в своей академии в Мадриде, вести подкаст с братом. Не собираюсь ввязываться в 18 проектов, чтобы быть таким же занятым»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос рассказал о работе в академии «Реала».

Немецкий полузащитник ранее объявил о завершении игровой карьеры после Евро-2024. За 10 лет в «Реале» футболист стал обладателем 23 трофеев.

– Чем заполните свободное время?

– Буду проводить время с моей семьей. Продолжу вести подкаст с моим братом Феликсом. А также буду работать в моей академии в Мадриде для молодых футболистов.

Понятно, что не собираюсь ввязываться в 18 проектов, чтобы стать таким же занятым, как когда я был футболистом, – сказал Тони Кроос.

Примечание: изначально в оригинале интервью Kicker было написано, что Тони будет работать в академии «Реала». Затем источник изменил текст интервью.

8 комментариев
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Кроос легенда!) Та полузащита Кроос-Каземиро-Модрич была сумасшедшой, являлась кузнецом побед в 3 Лч подряд!)
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Нет конечно. Именно поэтому Хави и выпнули на улицу.
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Пройдет время, из академии Реала по ступеньке на главный пост тренера взойдет
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Не сложно будет работать в академии живя на Мальорке?
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Вроде неверно истолковали и у него будет своя академия в Мадриде
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Уже опроверг. Его слова не поняли. Не в академии Реала, а в своей академии.
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Журналисты опять все исказили. Речь о личной академии Крооса, а не академии Реала.
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