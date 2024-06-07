Кроос о завершении карьеры: «Буду работать в своей академии в Мадриде, вести подкаст с братом. Не собираюсь ввязываться в 18 проектов, чтобы быть таким же занятым»
Тони Кроос рассказал о работе в академии «Реала».
Немецкий полузащитник ранее объявил о завершении игровой карьеры после Евро-2024. За 10 лет в «Реале» футболист стал обладателем 23 трофеев.
– Чем заполните свободное время?
– Буду проводить время с моей семьей. Продолжу вести подкаст с моим братом Феликсом. А также буду работать в моей академии в Мадриде для молодых футболистов.
Понятно, что не собираюсь ввязываться в 18 проектов, чтобы стать таким же занятым, как когда я был футболистом, – сказал Тони Кроос.
Примечание: изначально в оригинале интервью Kicker было написано, что Тони будет работать в академии «Реала». Затем источник изменил текст интервью.