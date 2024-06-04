Педро о будущем: «Буду отдавать «Зениту» все силы и стану здесь кумиром, дай Бог»
Хавбек «Зенита» Педро заявил, что не планирует покидать петербургский клуб.
«Я не думаю об этом. Мое будущее пока здесь. Что будет дальше, знает только Бог. Пока что я сосредоточен на «Зените».
Буду отдавать этому клубу все силы и, дай Бог, стану здесь кумиром», – сказал полузащитник петербуржского клуба.
Педро перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. Действующий контракт футболиста рассчитан до декабря 2028 года.
«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России