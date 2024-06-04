Педро о будущем: «Буду отдавать «Зениту» все силы и стану здесь кумиром, дай Бог»

Теги Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Педро дос Сантос Футбол

Хавбек «Зенита» Педро заявил, что не планирует покидать петербургский клуб.

«Я не думаю об этом. Мое будущее пока здесь. Что будет дальше, знает только Бог. Пока что я сосредоточен на «Зените».

Буду отдавать этому клубу все силы и, дай Бог, стану здесь кумиром», – сказал полузащитник петербуржского клуба.

Педро перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. Действующий контракт футболиста рассчитан до декабря 2028 года.

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6 комментариев
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Как то не клеится бог и кумир. Вторая заповедь. Не делай себе кумира
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У Педро большое будущее. Этот парень очень техничный и смело идет в обводку и на двоих и на троих. Причем зачастую успешно. А этого в нашем футболе сильно не хватает. Успехов ему!
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По манере игры напоминает Хвичу, только ростом значительно ниже. Скорость, обводка, да и удар поставлен. И главное не по возрасту по-хорошему нагловат, смело берëт игру на себя. Уверен, через 2-3 года будет востребован лучшими клубами Европы. Зенитовские трансферы продолжают восхищать, за 9 лямов приобрели самородка.
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Педро всяческих успехов!
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