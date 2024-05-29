Дуглас об РПЛ: «У «Зенита» в начале каждого сезона одна задача – побеждать. В матче с «Ростовом» я срывал голос, поддерживая парней с трибун. Это наша общая победа и награда за тяжелейший сезон»

Дуглас Сантос поделился впечатлениями от чемпионской развязки в РПЛ.

« » в шестой раз подряд и в 10-й в своей истории стал чемпионом России. В последнем туре сине-бело-голубые обыграли на своем поле « » (2:1).



«Это результат тяжелого труда каждого игрока «Зенита». Все наши усилия, все наши мольбы были направлены на то, чтобы финишировать первыми, и нам это удалось. Я горжусь командой.



Матч с «Ростовом» мне, к большому сожалению, пришлось пропустить из-за повреждения, но я срывал голос, поддерживая парней с трибун, переживал и страдал. Это наша общая победа и это огромная награда за этот тяжелейший сезон.



У «Зенита» в принципе в начале каждого сезона стоит только одна задача – побеждать и становиться чемпионом. Так было с первого моего дня в Петербурге – и так будет всегда», – сказал защитник и капитан « ».