Дуглас об РПЛ: «У «Зенита» в начале каждого сезона одна задача – побеждать. В матче с «Ростовом» я срывал голос, поддерживая парней с трибун. Это наша общая победа и награда за тяжелейший сезон»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Дуглас Сантос Р-Спорт Футбол

Дуглас Сантос поделился впечатлениями от чемпионской развязки в РПЛ.

«Зенит» в шестой раз подряд и в 10-й в своей истории стал чемпионом России. В последнем туре сине-бело-голубые обыграли на своем поле «Ростов» (2:1).

«Это результат тяжелого труда каждого игрока «Зенита». Все наши усилия, все наши мольбы были направлены на то, чтобы финишировать первыми, и нам это удалось. Я горжусь командой.
 
Матч с «Ростовом» мне, к большому сожалению, пришлось пропустить из-за повреждения, но я срывал голос, поддерживая парней с трибун, переживал и страдал. Это наша общая победа и это огромная награда за этот тяжелейший сезон.

У «Зенита» в принципе в начале каждого сезона стоит только одна задача – побеждать и становиться чемпионом. Так было с первого моего дня в Петербурге – и так будет всегда», – сказал защитник и капитан «Зенита».

1 комментарий
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Дуглас Сантос - один из тех слонов, на которых держится нынешний Зенит. Возможно самый ценный легионер в истории клуба.
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