Агент Кривцова: «К Никите есть интерес от немецких и английских клубов, но мы подписали новый контракт»
Агент Никиты Кривцова рассказал об интересе к нему со стороны немецких и английских клубов.
— По ходу сезона Никита получал травму, сменился тренер, поэтому не хотелось бы ставить ему какую-то оценку.
Остается ли он в «Краснодаре» на следующий сезон? Интерес к нему есть, но мы подписали новый контракт. Теперь все зависит от клуба, как они решат. Главное, как тренер видит его будущее в команде.
— Клубы из каких стран интересовались Никитой?
— Интерес есть со всего мира. У тренера из Германии очень хорошее мнение о нем. Есть интерес от немецких клубов, от английских. Никита – сильный игрок, – сказал Младен Гргич.
В 35 матчах минувшего сезона на счету хавбека 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.
Главная фишка умение играть под давлением, а не сразу избавляться от мяча
Чем то на Де Брюгге похож, с огромным допущением на разницу в классе