Агент Кривцова: «К Никите есть интерес от немецких и английских клубов, но мы подписали новый контракт» 

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Краснодар Никита Кривцов Футбол

Агент Никиты Кривцова рассказал об интересе к нему со стороны немецких и английских клубов.

— По ходу сезона Никита получал травму, сменился тренер, поэтому не хотелось бы ставить ему какую-то оценку.

Остается ли он в «Краснодаре» на следующий сезон? Интерес к нему есть, но мы подписали новый контракт. Теперь все зависит от клуба, как они решат. Главное, как тренер видит его будущее в команде.

— Клубы из каких стран интересовались Никитой?

— Интерес есть со всего мира. У тренера из Германии очень хорошее мнение о нем. Есть интерес от немецких клубов, от английских. Никита – сильный игрок, – сказал Младен Гргич.

В 35 матчах минувшего сезона на счету хавбека 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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16 комментариев
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Когда есть интерес из Англии и Германии конечно нужно срочно подписывать контракт, а то еще заберут игрока не дай бог
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Мной тут одна известная актриса из Голливуда интересовалась, но я решил остаться со своей
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Техничный парень, талант есть. Если прибавит, то уедет.
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Очень очень интересный игрок
Главная фишка умение играть под давлением, а не сразу избавляться от мяча
Чем то на Де Брюгге похож, с огромным допущением на разницу в классе
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Лет через 10 скажут что им якобы интересовался Байер и Ливерпуль
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Из Баварии и Сити наверное интерес к супер таланту Кривцову. Кстати кто он?
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В такие топорные разгоны от агентов сейчас даже откровенные лохи не верят!
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+1 раб РПЛ)
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Спорим им точно не интересовались в Италии?)
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Ответ Mihail0910
Когда есть интерес из Англии и Германии конечно нужно срочно подписывать контракт, а то еще заберут игрока не дай бог
В Англии и Германии тоже есть клубы из низших девизионов...
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Ответ Вячеслав Припузов
В Англии и Германии тоже есть клубы из низших девизионов...
И давно из России кто то уезжал во второй дивизион Англии и Германии?
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Ответ Причёска Бэйла
Техничный парень, талант есть. Если прибавит, то уедет.
Как показывает практика, надо сначала уехать туда и там прибавлять. Быстрее будет прибавлять, если в правильный клуб к правильному тренеру попадет.
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Ответ lovkac
Мной тут одна известная актриса из Голливуда интересовалась, но я решил остаться со своей
Ну так ты зарабатываешь и в России миллион долларов,зачем тебе это Голливуд)).
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