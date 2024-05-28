Агент Кривцова: «К Никите есть интерес от немецких и английских клубов, но мы подписали новый контракт» 

Агент Никиты Кривцова рассказал об интересе к нему со стороны немецких и английских клубов.

— По ходу сезона Никита получал травму, сменился тренер, поэтому не хотелось бы ставить ему какую-то оценку.

Остается ли он в « » на следующий сезон? Интерес к нему есть, но мы подписали новый контракт. Теперь все зависит от клуба, как они решат. Главное, как тренер видит его будущее в команде.

— Клубы из каких стран интересовались Никитой?

— Интерес есть со всего мира. У тренера из Германии очень хорошее мнение о нем. Есть интерес от немецких клубов, от английских. – сильный игрок, – сказал Младен Гргич.

В 35 матчах минувшего сезона на счету хавбека 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.