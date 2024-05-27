«Поделись победой»: совместная акция Музея «Динамо» и «Почта России»

С 27 мая по 20 июня 2024 г. в Музее Динамо проходит акция «Поделись Победой». Это первое мероприятие после подписания Соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Музеем Динамо и Почта России. Акция приурочена к празднованию 79-летия годовщины Великой Победы.

В ходе акции Почта России бесплатно доставит в любой регион страны открытку, в которой посетитель музея поделится своими личными достижениями с близкими и друзьями. Специальный почтовый ящик будет стоять на первом этаже здания музея рядом с выходом на летнюю веранду кафе.

Генеральный директор Музея Динамо Наталья Малинова рассказала: «Название акции «Поделись Победой» отражает главную цель: дать возможность каждому с помощью открытки, немного необычного, но невероятно душевного способа связи, поделиться важным событием в жизни, таких как победа любимой команды или личные успехи в работе и учёбе. Мы благодарны руководству Почты России, которые поддержали нашу идею, и уверены в успехе нашего плодотворного сотрудничества».

На выбор представлены четыре вида карточек, выполненных в уникальном дизайне на основе архивных кадров Медиатеки Музея Динамо. Каждое изображение олицетворяет определённый вид спорта, в котором динамовские спортсмены многократно становились чемпионами и завоевывали медали высшего достоинства: художественная гимнастика, фехтование, тяжёлая атлетика, фигурное катание.