Эмилиано Мартинес: «Раньше говорили: «Толстый – на ворота». В наши дни вратарей ценят немного больше»

Эмилиано Мартинес высказался об отношении к вратарям.

«В наши дни вратарей ценят немного больше. Раньше говорили: «Толстый – на ворота».

Сейчас дошло до крайности, потому что в мире футбола первое, о чем спрашивают, – хорошо ли ты играешь ногами. Иногда могут подписать вратаря, который хорошо играет ногами и делает не так много сэйвов.

Я всегда сосредотачиваюсь на том, что мне нужно лучше спасать ворота, чем играть ногами. Я должен совершать сэйвы, потому что именно сэйвы приносят титулы», – сказал вратарь « » и сборной Аргентины в интервью ESPN.