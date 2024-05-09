Эмилиано Мартинес: «Раньше говорили: «Толстый – на ворота». В наши дни вратарей ценят немного больше»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес высказался об отношении к вратарям.

«В наши дни вратарей ценят немного больше. Раньше говорили: «Толстый – на ворота». 

Сейчас дошло до крайности, потому что в мире футбола первое, о чем спрашивают, – хорошо ли ты играешь ногами. Иногда могут подписать вратаря, который хорошо играет ногами и делает не так много сэйвов.

Я всегда сосредотачиваюсь на том, что мне нужно лучше спасать ворота, чем играть ногами. Я должен совершать сэйвы, потому что именно сэйвы приносят титулы», – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины в интервью ESPN. 

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9 комментариев
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Раньше домой за водой боялись заходить, иначе не выпустили бы. А сейчас возле любого подъезда набирай воды сколько хочешь.
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Сейчас тоже так говорят) просто на дворовом уровне)
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Сейчас: бодипозитивный – на ворота! )
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Лев Иванович Яшин получил в своё время ЗМ, даже несмотря на такое принижение вратарских способностей
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Ответ Personology Center
Сейчас: бодипозитивный – на ворота! )
звучит как абьюз)
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Комментарий удален пользователем
Мартинес очень даже прав. Десять человек пусть ногами играют. А вратарь должен ворота охранять. Руками, ногами, чем угодно, но именно спасать ворота, а не атаки начинать.
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Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Да ладно
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