Шансы «Баварии» на «Бернабеу» вдвое ниже, чем у «Реала», но с бесплатной ставкой от BetBoom можно пойти на риск

«Реал» принимает «Баварию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча в Мюнхене завершилась ничьей благодаря дублю Винисиуса.

«Мадрид» не проигрывает «Баварии» 8 матчей при 6 победах и выступает серьезным фаворитом ответной игры. Коэффициент на победу подопечных Карло Анчелотти в основное время равен 1,91, тогда как на команду Томаса Тухеля, которая сейчас усиленно ищет тренера, можно поставить за 3,99. Ничья оценена коэффициентом 3,79. Уверенно смотрится линия «обе забьют» за 1,52, а также можно поставить на первый гол в исполнении «Реала» (1,7) или «Баварии» (2,3).

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