«Реал» – безусловный фаворит ответной игры ЛЧ с «Баварией», а БЕТСИТИ дарит 100 000 рублей новым игрокам

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Betcity натив Футбол

«Реал» играет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Винисиус в Мюнхене забил два мяча и принес «сливочным» ничью.

В домашнем матче букмекеры видят команду Карло Анчелотти мощным фаворитом: коэффициенты на основное время составляют 1,97 против 4,00 не в пользу немецкого клуба при 3,80 за ничью. На выход «Реала» в финал можно поставить за 1,50, а на проход «Баварии» – 2,70. Впрочем, интереснее смотрится вариант с проходом в основное время: на испанский клуб дают коэффициент 1,97, на мюнхенцев – 4,00. Еще за 2,50 можно зарядить на то, что в игре будет назначен пенальти, а за 4,00 предлагают поставить на удаление.

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2 комментария
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