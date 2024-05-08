«Реал» – безусловный фаворит ответной игры ЛЧ с «Баварией», а БЕТСИТИ дарит 100 000 рублей новым игрокам
«Реал» играет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
Винисиус в Мюнхене забил два мяча и принес «сливочным» ничью.
В домашнем матче букмекеры видят команду Карло Анчелотти мощным фаворитом: коэффициенты на основное время составляют 1,97 против 4,00 не в пользу немецкого клуба при 3,80 за ничью. На выход «Реала» в финал можно поставить за 1,50, а на проход «Баварии» – 2,70. Впрочем, интереснее смотрится вариант с проходом в основное время: на испанский клуб дают коэффициент 1,97, на мюнхенцев – 4,00. Еще за 2,50 можно зарядить на то, что в игре будет назначен пенальти, а за 4,00 предлагают поставить на удаление.
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