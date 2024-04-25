Матч ЦСКА – «Спартак» станет еще ярче с бонусом 100 тысяч рублей!

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ЦСКА и «Спартак» поборются за очки вечером четверга.

Турнирное положение команд говорит о том, что зрителей ждет противостояние непосредственных конкурентов. По итогам 25-го тура «Спартак» поднялся на 4-е место в таблице чемпионата России и стал опережать ЦСКА на одно очко. И тем, и другим хочется догнать «Динамо», удерживающееся в призовой тройке…

«БЕТСИТИ» считает фаворитом дерби ЦСКА. Коэффициент на победу хозяев – 2,60. Но в целом шансы конкурентов можно назвать чуть ли не равными. Поставить на красно-белых можно с коэффициентом 2,70.

В двух из трех последних случаев ЦСКА и «Спартак» играли вничью. Если вы ждете такого исхода и в этот четверг, то заманчивый коэффициент 3,80 будет очень кстати! А еще привлекательнее смотрится акция «БЕТСИТИ» – 100 000 рублей новым игрокам!

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