«Поднимаю флаг, а со спины слышу: «Девушка, выходите за меня замуж». Все время женихов советовали, сватали, это классика». Судья Афанасьева о работе

Судья Карина Афанасьева рассказала о забавных случаях во время матчей.

Ранее российская бригада судей во главе с Афанасьевой отсудила финал Кубка Саудовской Аравии по футболу среди женских команд.

«Какого-то осуждения с трибун никогда не было. Но к нам всегда было много внимания. Мы вдвоем с другой девушкой-арбитром приезжали в область, в какой-нибудь поселок. И там сразу слышали: «Девчонки, вашей маме зять не нужен?» Все время женихов советовали, сватали, это классика.

Как-то работала на бровке, поднимаю флаг, а со спины слышу: «Девушка, выходите за меня замуж». Однажды спросили: «Вы специально из Бразилии приехали судить наш матч?» Отвечала: «Конечно, к вам направили лучших иностранных судей, у вас самая важная игра».

Это все в шутку, не обидно. А потом все быстро друг к другу привыкали, область небольшая, все всех знают», – рассказала Карина Афанасьева.

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