«Поднимаю флаг, а со спины слышу: «Девушка, выходите за меня замуж». Все время женихов советовали, сватали, это классика». Судья Афанасьева о работе

Теги премьер-лига Россия судьи Чемпионат.com Футбол

Судья Карина Афанасьева рассказала о забавных случаях во время матчей.

Ранее российская бригада судей во главе с Афанасьевой отсудила финал Кубка Саудовской Аравии по футболу среди женских команд.

«Какого-то осуждения с трибун никогда не было. Но к нам всегда было много внимания. Мы вдвоем с другой девушкой-арбитром приезжали в область, в какой-нибудь поселок. И там сразу слышали: «Девчонки, вашей маме зять не нужен?» Все время женихов советовали, сватали, это классика.

Как-то работала на бровке, поднимаю флаг, а со спины слышу: «Девушка, выходите за меня замуж». Однажды спросили: «Вы специально из Бразилии приехали судить наш матч?» Отвечала: «Конечно, к вам направили лучших иностранных судей, у вас самая важная игра».

Это все в шутку, не обидно. А потом все быстро друг к другу привыкали, область небольшая, все всех знают», – рассказала Карина Афанасьева.

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7 комментариев
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Ответ Nicitos
А где фоточки?!
https://st.joinsport.io/referee/1392289/photo/647b8f139e569_thumb.jpg
+14
0
+14
Ответ serginn
https://st.joinsport.io/referee/1392289/photo/647b8f139e569_thumb.jpg
Зачем ты фото ригоберки нам показал
+12
0
+12
Ясно
+5
0
+5
Удачи в работе и личной жизни!!!)
+3
0
+3
А где фоточки?!
+2
0
+2
Ответ serginn
https://st.joinsport.io/referee/1392289/photo/647b8f139e569_thumb.jpg
Вы уверены,что это Афанасьева?🤯
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0
0
Ответ Demyan Grachev
Вы уверены,что это Афанасьева?🤯
Да.
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