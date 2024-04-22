Новый техдиректор «МЮ» будет оценивать работу тен Хага в течение месяца. У клуба нет оптимального кандидата на замену Эрику
Новый техдиректор «Манчестер Юнайтед» проанализирует деятельность тренера.
По данным The Telegraph, в течение ближайшего месяца Джейсон Уилкокс будет оценивать профессиональные качества Эрика тен Хага и отношения в раздевалке. После этого руководство примет решение, продолжать ли сотрудничество с нидерландцем.
Уилкоксу поручено составить подробный отчет с указанием достоинств и недостатков 54-летнего специалиста и описать его отношения с футболистами. Это будет сделано с целью понять, соответствует ли его подход общему игровому стилю игры и философии, которую в клубе намерены исповедовать. При этом сложности создает то, что руководство не видит оптимального кандидата на замену тен Хагу.
В том числе Уилкокс должен будет разобраться, связаны ли неудачи в текущем сезоне с травмами и кадровыми проблемами – или же проблемы имеют более глубокий характер: игнорирование футболистами указаний тренера, недостаток гибкости у нидерландца.
во первых, он лысый
во вторых, любит философствовать
в третьих... в принципе первых двух пунктов достаточно ✋️