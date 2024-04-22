Новый техдиректор «МЮ» будет оценивать работу тен Хага в течение месяца. У клуба нет оптимального кандидата на замену Эрику

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Новый техдиректор «Манчестер Юнайтед» проанализирует деятельность тренера.

По данным The Telegraph, в течение ближайшего месяца Джейсон Уилкокс будет оценивать профессиональные качества Эрика тен Хага и отношения в раздевалке. После этого руководство примет решение, продолжать ли сотрудничество с нидерландцем.

Уилкоксу поручено составить подробный отчет с указанием достоинств и недостатков 54-летнего специалиста и описать его отношения с футболистами. Это будет сделано с целью понять, соответствует ли его подход общему игровому стилю игры и философии, которую в клубе намерены исповедовать. При этом сложности создает то, что руководство не видит оптимального кандидата на замену тен Хагу.

В том числе Уилкокс должен будет разобраться, связаны ли неудачи в текущем сезоне с травмами и кадровыми проблемами – или же проблемы имеют более глубокий характер: игнорирование футболистами указаний тренера, недостаток гибкости у нидерландца.

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24 комментария
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Ответ fussballer
Можно на Хави обменять.
Хорошо. А кто тренировать будет?
+19
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+19
Ответ fussballer
Можно на Хави обменять.
Хага фанаты Барселоны примут тепло.

во первых, он лысый
во вторых, любит философствовать
в третьих... в принципе первых двух пунктов достаточно ✋️
+22
-4
+18
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
как можно оценить причины результатов, если нынешнего менеджмента не было внутри в предыдущие месяцы?
+9
-1
+8
Можно на Хави обменять.
+7
-4
+3
Ответ NIK7478
Абаскаль вон освободился. )
Ну так себе и берите, у вас истеричка летом уходит
+4
-1
+3
Ответ maximilian_15
Верните Сульшера!
Да! Мало нам страданий! Давайте еще раз с Сульшером постагнируем! Ура!
+3
0
+3
Ответ fussballer
Можно на Хави обменять.
😭совсем МЮ ненавидишь чтоль
+2
0
+2
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
в предыдущие месяцы, очевидно, доступа в раздевалку не было
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короче, двойка в четверти Хагу обеспечена, если ничего не изменит
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Комментарий удален пользователем
В том то и дело что нет увереного кандидата, а те которые есть они коты в мешке, тот же де дзерби тот же аморим, более менее это Нагельсман и флик, нагель только подписал ещё два года контракта с сборной. Флик не могу сказать, а хитрый Алжирец туда не пойдёт, так как ищет готовое
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Я только верю в одно и надеюсь что при грамотном руководстве теперь хорошего коуча найти можно, на этом мы и узнаем на сколько мы выбрали качественных директоров, Омар берада, Эшуорта и уликокса, если есть у них цель и мечты поднять МЮ на вершину, то они найдут хорошего вожака
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Берите Тухеля или Флика!
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Верните Сульшера!
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То есть пока ничего непонятно?)
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Ответ kaka10
Хага фанаты Барселоны примут тепло. во первых, он лысый во вторых, любит философствовать в третьих... в принципе первых двух пунктов достаточно ✋️
Можете своего лысого поменять на Хага
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