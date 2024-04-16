«Барса» принимает «ПСЖ» в ответной игре 1/4 ЛЧ после успеха в Париже, а BetBoom дарит 1000 рублей новым клиентам

«Барселона» принимает «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра в Париже завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:2.

А вот последнее противостояние в плей-офф Лиги чемпионов-2020/21 сложилось в пользу парижан, причем «ПСЖ» крупно выиграл как раз в гостях.

«Барса» выступает небольшим фаворитом предстоящего матча с коэффициентом 2,22, тогда как на команду Луиса Энрике можно поставить за 2,99, а на ничью – за 3,94. За проход «Барсы» в полуфинал дают всего 1,3, а вот успех французского клуба оценен солидным кэфом 3,55.

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