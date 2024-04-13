«Зенит» играет с «Краснодаром» в, возможно, главном матче сезона, а вы получаете до 22 222 рублей от Лиги Ставок!

«Краснодар» принимает «Зенит» в 24-м туре РПЛ.

Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате России с 44 очками, южане идут на втором месте, отставая всего на один балл. В первом круге в Санкт-Петербурге соперники сыграли вничью: тогда на гол Эдуарда Сперцяна ответил Матео Кассьерра.

«Зенит» 2024-й начал неровно, однако еще не проигрывал и выступает фаворитом предстоящего матча с коэффициентом 2,39 . «Краснодар» сменил тренера и наконец сумел победить в прошлом туре – выдали 4:3 в драматичной игре с «Пари НН», спровоцировав яркое выступление Сергея Юрана. На подопечных Мурада Мусаева можно зарядить с кэфом 3,20 , а на ничью – поставить за 3,50. Интересно смотрится линия на победу «Зенит» и «обе забьют» за 4,40, а если считаете, что команды ограничатся 2-3 голами, есть вариант и на этот случай – 1,85.