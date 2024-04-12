Тухель о том, посмотрит ли потенциально золотой матч «Байера»: «Нет. Я буду смотреть «Арсенал»

Теги Бавария Вердер Байер Хаби Алонсо Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Тухель Футбол

Томас Тухель сказал, что посмотрит матч «Арсенала», а не «Байера» в воскресенье.

14 апреля команда под руководством Хаби Алонсо сыграет против «Вердера» в матче 29-го тура Бундеслиги. Если «Байер» одержит победу в этой игре, то завоюет титул за 5 туров до конца чемпионата. 

«Арсенал» сыграет против «Астон Виллы» также 14 апреля. Обе игры начнутся в 18:30 по московскому времени. 

Томасу Тухелю задали вопрос о том, планирует ли он смотреть потенциально чемпионский матч «Байера».

«Нет. Я буду смотреть «Арсенал», – ответил главный тренер «Баварии». 

Мюнхенский клуб на данный момент занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, набрав 60 очков в 28 матчах. «Штутгарт» идет третьем, набрав 60 очков. 

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» на выезде (2:2), ответная игра – 17 апреля в Мюнхене.

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15 комментариев
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Респект! Туляки сейчас хороши, кайфанешь, Томас
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я тоже
+10
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Правильно
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А я посмотрю .Они долго этого ждали
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Ну такое... Как бы зря... Ведь заслуга Томаса в чемпионстве «Байра» тоже имеется. Сильно не мешал
+3
-2
+1
Артета: 😎
+2
-1
+1
Тот кто любит «рецессировать» будет смотреть на того кто любит «доминировать»
+2
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Совсем протух!!!
+1
0
+1
А зачем смотреть Байер ,если они шансов догнать нет
0
0
0
"Штуттгарт идёт третьем"
Что
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Ответ Roman
Респект! Туляки сейчас хороши, кайфанешь, Томас
Заодно подсмотрит пару фишек у Сторожука😎
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