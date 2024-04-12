Тухель о том, посмотрит ли потенциально золотой матч «Байера»: «Нет. Я буду смотреть «Арсенал»
Томас Тухель сказал, что посмотрит матч «Арсенала», а не «Байера» в воскресенье.
14 апреля команда под руководством Хаби Алонсо сыграет против «Вердера» в матче 29-го тура Бундеслиги. Если «Байер» одержит победу в этой игре, то завоюет титул за 5 туров до конца чемпионата.
«Арсенал» сыграет против «Астон Виллы» также 14 апреля. Обе игры начнутся в 18:30 по московскому времени.
Томасу Тухелю задали вопрос о том, планирует ли он смотреть потенциально чемпионский матч «Байера».
«Нет. Я буду смотреть «Арсенал», – ответил главный тренер «Баварии».
Мюнхенский клуб на данный момент занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, набрав 60 очков в 28 матчах. «Штутгарт» идет третьем, набрав 60 очков.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» на выезде (2:2), ответная игра – 17 апреля в Мюнхене.
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