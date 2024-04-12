Тухель о том, посмотрит ли потенциально золотой матч «Байера»: «Нет. Я буду смотреть «Арсенал»

Томас Тухель сказал, что посмотрит матч «Арсенала», а не «Байера» в воскресенье.

14 апреля команда под руководством сыграет против « » в матче 29-го тура Бундеслиги. Если « » одержит победу в этой игре, то завоюет титул за 5 туров до конца чемпионата.

«Арсенал» сыграет против « » также 14 апреля. Обе игры начнутся в 18:30 по московскому времени.

Томасу Тухелю задали вопрос о том, планирует ли он смотреть потенциально чемпионский матч «Байера».

«Нет. Я буду смотреть « », – ответил главный тренер «Баварии».

Мюнхенский клуб на данный момент занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, набрав 60 очков в 28 матчах. «Штутгарт» идет третьем, набрав 60 очков.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» на выезде (2:2), ответная игра – 17 апреля в Мюнхене.