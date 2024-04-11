Аль-Иттихад – Аль-Хилаль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперкубок Саудовской Аравии 11 апреля

Теги Аль-Хилаль Аль-Иттихад Джидда Футбол

В четверг, 11 апреля, сыграют Аль-Иттихад и Аль-Хилаль в финале Суперкубка Саудовской Аравии по футболу.

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Во сколько играют Аль-Иттихад – Аль-Хилаль

  • Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

Аль-Иттихад: все новости

Аль-Хилаль: все новости

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Смотрим-Al Ittihad v Al Hilal
ST: 20:30
Azam Sports 2 HD
Band Sports Brazil HD
Canal+ Sport 360 HD
Canal+ Sport 5 Afrique
Cosmote Sport 7 HD
DAZN 1 UK HD
DAZN 2 Bar Deutsch HD
DAZN Canada ($/geo/R)
DAZN Deutsch ($/geo/R)
DAZN UK Online HD 📺
Okko Sport Russia ($/geo/R)
Polsat Sport Extra HD
Prima Sport RO 2 HD
PrimaPlay [app] 📺
Shahid VIP ($/geo/R) 📺
Solh TV
Sony Sports TEN 5 India HD
Sport TV6 Portugal HD
SportKlub 6 Hrvatska
SportKlub 6 Slovenija
SportKlub 6 Srbija
Sporty TV Nigeria
SPOTV Malaysia HD
Spíler 1 TV Hungary HD
ST World Football HD
TV2 Play Premium (geo/R) 📺
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