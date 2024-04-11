Аль-Иттихад – Аль-Хилаль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперкубок Саудовской Аравии 11 апреля

В четверг, 11 апреля, сыграют Аль-Иттихад и Аль-Хилаль в финале Суперкубка Саудовской Аравии по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «Мохаммед бин Зайед Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Аль-Иттихад – Аль-Хилаль

Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

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