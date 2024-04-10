В Воронеже прошел Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»

7 апреля 2024 года в Воронеже на территории футбольного манежа спортивного кластера Platinum Arena состоялся Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей».

В празднике футбола приняли участие детские команды, которые представляли разные детские учреждения Воронежской области.

Олег Мосолов – заместитель председателя правительства Воронежской области:

«Воронеж – футбольный город. Подтверждение тому – десятки тысяч людей, которые ходят на стадион, смотрят футбол по телевизору, сами играют в футбол. Подтверждение тому – и те ребята, что здесь сегодня участвуют, и те, кто не смогли принять участие из-за занятости в других турнирах, и просто все те, кто играет в футбол, потому что им это нравится. Это самая массовая игра, к которой каждый из нас имел отношение. Название «Чемпионат Победителей» не случайно и показывает, что каждый из вас – уже чемпион. Чемпион в том, что смог показать себя, нашел новых друзей, уважает своих партнеров и делает так, чтобы каждый и все вместе становились чемпионами».

Олег Романцев – легендарный тренер московского Спартака и сборной России:

«Воронеж, на мой взгляд, один из перспективных городов для футбольной молодежи, потому что, во-первых, руководство с такой теплотой относится к этому. Во-вторых, он расположен так, что не надо лететь далеко. Довольно мобильно можно здесь собрать команды. Я с удовольствием сюда приехал. У меня не было и тени сомнения, когда получил приглашение».

Сразу после церемонии открытия была проведена жеребьевка. Восемь детских команд были поделены на 2 группы по 4 команды. По итогам группового этапа, были определены пары, которые боролись за итоговые места в соревновании.

Лучшей оказалась команда «Спартак Острогожская», которая победила команду «Дружба» со счетом 3-0.

Сразу после финального матча, детей ждали подарки от звезд российского футбола! Дети с ограниченными возможностями здоровья сыграли «звездный матч» против звезд советского и российского футбола, в состав которой вошли Александр Мостовой, Георгий Щенников и Евгений Алдонин.

После завершения «Звездного матча» состоялся «Гала-матч», в рамках которого все дети играли в футбол против команды звезд футбола. Команда детей победила со счетом 2-1.

После гала-матча состоялась торжественная церемония награждения: все дети получили кубки, медали, автографы и многое другое, ведь в нашем фестивале все дети победители!

Более подробная информация о фестивале представлена на официальном сайте.