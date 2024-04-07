Килиан Мбаппе: «В конце апреля у нас будет представление об итогах сезона, «ПСЖ» отдаст все силы ради результата. Все в руках Божьих!»

Килиан Мбаппе высказался о заключительной части сезона.

«Каждый год этот период является поворотным моментом в сезоне. В конце апреля у нас будет представление о том, какими, скорее всего, будут итоги сезона.

Я уверен, что мы отдадим все силы ради результата... Все в руках Божьих!» – сказал нападающий «ПСЖ».

После 28 проведенных матчей парижский клуб занимает 1-е место в таблице Лиги 1, набрав 63 очка. В четвертьфинале Лиги чемпионов « » встретится с «Барселоной».