«Ливерпуль» мчит к титулу! У «МЮ» не так много шансов остановить лидера…

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Ставки на спорт Ставки на футбол Betcity натив Футбол

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» должен стать центральным в программе 32-го тура Премьер-лиги.

Мерсисайдский клуб лидирует в чемпионате и выглядит чуть ли не главным претендентом на титул. «БЕТСИТИ» считает «Ливерпуль» явным фаворитом в преддверии воскресного матча. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1,21.

Соперники уже пересекались дважды в ходе сезона. «Ливерпуль» пока еще не выигрывал! Матч, проходивший в рамках 1-го круга чемпионата, завершился со счетом 0:0, а затем «Манчестер Юнайтед» взял верх в четвертьфинале Кубка Англии – 4:3 в экстра-таймах! Если верите в еще один успех хозяев «Олд Траффорд», то вас порадует коэффициент 2,30, который дает «БЕТСИТИ».

Исход вечера непредсказуем, команды должны устроить зарубу в принципиальном матче… А вам ничто не мешает получить бонус – до 100000 рублей в подарок от «БЕТСИТИ»!

9 комментариев
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Ответ Михаил Иванов
Я знаю одного игрока мю он мне сказал что матч договерняк мю 2-1 выиграет
Этот игрок сейчас с вами в одной комнате?
+5
0
+5
Не так много ага! Так это теперь называется?
+1
0
+1
После провала с Челси МЮ вряд ли проиграет два раза подряд, пусть даже и ЛФК.
+1
0
+1
Ответ QWertY
Этот игрок сейчас с вами в одной комнате?
На плакате на стене
+1
0
+1
сейчас ливерпулья трудно остановит
вряд-ли они отдадут очки мю
+2
-2
0
Я знаю одного игрока мю он мне сказал что матч договерняк мю 2-1 выиграет
+1
-1
0
Будет рубка.
0
0
0
Ничья будет
0
0
0
Ответ & Co1366
После провала с Челси МЮ вряд ли проиграет два раза подряд, пусть даже и ЛФК.
Бавария тоже так думала
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