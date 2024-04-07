«Ливерпуль» мчит к титулу! У «МЮ» не так много шансов остановить лидера…

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» должен стать центральным в программе 32-го тура Премьер-лиги.

Мерсисайдский клуб лидирует в чемпионате и выглядит чуть ли не главным претендентом на титул. «БЕТСИТИ» считает «Ливерпуль» явным фаворитом в преддверии воскресного матча. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1,21.

Соперники уже пересекались дважды в ходе сезона. «Ливерпуль» пока еще не выигрывал! Матч, проходивший в рамках 1-го круга чемпионата, завершился со счетом 0:0, а затем «Манчестер Юнайтед» взял верх в четвертьфинале Кубка Англии – 4:3 в экстра-таймах! Если верите в еще один успех хозяев «Олд Траффорд», то вас порадует коэффициент 2,30, который дает «БЕТСИТИ».

Исход вечера непредсказуем, команды должны устроить зарубу в принципиальном матче… А вам ничто не мешает получить бонус – до 100000 рублей в подарок от «БЕТСИТИ»!