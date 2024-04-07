«Спартак» не выигрывает весной. «Динамо» – фаворит в дерби

Матч «Динамо» – «Спартак» должен стать украшением 23-го тура чемпионата России.

Бело-голубые преследуют «Зенит» и «Краснодар» в борьбе за чемпионский титул. Но на прошлой неделе динамовцы потерпели сокрушительное поражение от «Ростова» – 1:4! Нужно исправляться в глазах болельщиков!

«Спартак» этой весной еще не выигрывал в рамках чемпионата и даже не забивал. 0:0, 0:2, 0:0 – вот результаты мартовских матчей с участием красно-белых.

BetBoom считает «Динамо» фаворитом в преддверии дерби. Коэффициент на победу хозяев – 2,29. Но в этом сезоне соперники пересекались уже трижды с учетом различных турниров, и в двух противостояниях «Спартак» оказывался сильнее. Ожидаете третьей победы от красно-белых? Тогда ставьте на гостей с шикарным коэффициентом 3,04!

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