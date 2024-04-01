У «Реала» серия без поражений из 24 игр в Ла Лиге впервые с времен Капелло
«Реал» обыграл «Атлетик» (2:0) в 30-м туре Ла Лиги.
Мадридцы не проигрывают в турнире 24 матча подряд (18 побед, 6 ничьих).
Это лучшая серия «Реала» в одном чемпионате за последние 27 лет. В сезоне-1996/97 «бланкос» под руководством Фабио Капелло также не проигрывали 24 матча кряду (16 побед, 8 ничьих).
«Реал» 24 матча подряд не проигрывает в Ла Лиге: 18 побед, 6 ничьих. Отрыв от «Барсы» – 8 очков
Nuff said. И с учётом всего этого - всего два поражения за сезон. Ну, матрас оказался неудобным, что поделаешь, бывает.
А ты можешь называть хоть одного игрока игравший в том матче? Или в каком году был тот матч?