У «Реала» серия без поражений из 24 игр в Ла Лиге впервые с времен Капелло

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Фабио Капелло Ла Лига Футбол

«Реал» обыграл «Атлетик» (2:0) в 30-м туре Ла Лиги.

Мадридцы не проигрывают в турнире 24 матча подряд (18 побед, 6 ничьих).

Это лучшая серия «Реала» в одном чемпионате за последние 27 лет. В сезоне-1996/97 «бланкос» под руководством Фабио Капелло также не проигрывали 24 матча кряду (16 побед, 8 ничьих).

«Реал» 24 матча подряд не проигрывает в Ла Лиге: 18 побед, 6 ничьих. Отрыв от «Барсы» – 8 очков

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31 комментарий
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Мадрид, который играет "так себе" (коменты на спортсе ©), да ещё целый сезон без основного вратаря и двух центрдефов. И был даже момент, когда были одновременно травмированы восемь (!) игроков основы.

Nuff said. И с учётом всего этого - всего два поражения за сезон. Ну, матрас оказался неудобным, что поделаешь, бывает.
+68
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+61
Когда главный тренер из Италии, это знак качества. Что Дон Фабио, что папа Карло великие тренеры.
+18
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+17
Когда вам будут говорить, что Папа Карло только и может, что быть мотиватором и следить за раздевалкой, при этом не будучи хорошим тактиком, покажите этим людям этот сезон Реала, когда команда с кучей проблем показывает такой результат.
+17
-2
+15
Ответ Ударим Рок
Комментарий скрыт
Ты про 8:2 😂😂
+17
-2
+15
Хороший результа и это учитывая большое число травмированых игроков.
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+4
Ответ Бацька
Не, про 6:2 на Бернабеу или 5:0.. выбирай, повторим
скорее Реал 11-1 повторит, или 4-0 на спотифае, а пр о это забудь на время))
+3
0
+3
А потом чапи говорит Варса надавила над Реал чапи до сих пор ждёт когда Реал теряет очков как барса до сих пор ждёт угловой от Ливерпуль 😂😂
+5
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+2
Ответ as009595@icloud.com
Помню тот Реал времен первого захода Капелло был очень хорош, в атаке Шукер, молодой Рауль, но почему то ушел или уволили точно не помню
не был он очень хорош, играли от обороны, зрителям не нравилось вот уволили
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Ответ Umar Yunuszoda
Я про 11:1 8:1 4:0:4:1 Реал варса
и я про 5-0 5-1 6-1 6-2 9-3 15-20 Барселона-судейский реал.
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Ответ Ударим Рок
я про 6-2 5-0 7-1 Барселона реал
Я про 11:1 8:1 4:0:4:1 Реал варса
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Ответ Zafar Babakow
11:1 был в каком периоде? В Юрском периоде что ли?
какая разница, этот счет в истории как самый разгромный в класико) даже 4-1 в недавнем финале СК это уже история)
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Ответ Zafar Babakow
Кто знает жив ли футболисты игравший в том матче 🙄
Ты в курсе что прошло 15 лет с момента того матча ?
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Ответ jafar.omarov@icloud.com
Нынешний тренер… ты бы еще людей с администрации клуба бы привел в пример, или спонсоры клуба… нынешний тренер не играет на поле.
Кто знает жив ли футболисты игравший в том матче 🙄
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Ответ Zafar Babakow
2009 году. Нынешний тренер Барсы Хави Эрнандес отдал 4 ассистов в том матче. А ты можешь называть хоть одного игрока игравший в том матче? Или в каком году был тот матч?
Нынешний тренер… ты бы еще людей с администрации клуба бы привел в пример, или спонсоры клуба… нынешний тренер не играет на поле.
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Ответ jafar.omarov@icloud.com
А 6-2 будто было лет 5 назад, ты хоть знаешь в каком году это было? Или назови хотя бы одного игрока в нынешней барсе, которые участвовали в том матче
2009 году. Нынешний тренер Барсы Хави Эрнандес отдал 4 ассистов в том матче.

А ты можешь называть хоть одного игрока игравший в том матче? Или в каком году был тот матч?
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Ответ Zafar Babakow
11:1 был в каком периоде? В Юрском периоде что ли?
А 6-2 будто было лет 5 назад, ты хоть знаешь в каком году это было? Или назови хотя бы одного игрока в нынешней барсе, которые участвовали в том матче
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Ответ neuner
скорее Реал 11-1 повторит, или 4-0 на спотифае, а пр о это забудь на время))
11:1 был в каком периоде? В Юрском периоде что ли?
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Немало забивали же
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Помню тот Реал времен первого захода Капелло был очень хорош, в атаке Шукер, молодой Рауль, но почему то ушел или уволили точно не помню
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