У «Реала» серия без поражений из 24 игр в Ла Лиге впервые с времен Капелло

«Реал» обыграл «Атлетик» (2:0) в 30-м туре .

Мадридцы не проигрывают в турнире 24 матча подряд (18 побед, 6 ничьих).

Это лучшая серия « » в одном чемпионате за последние 27 лет. В сезоне-1996/97 «бланкос» под руководством также не проигрывали 24 матча кряду (16 побед, 8 ничьих).

«Реал» 24 матча подряд не проигрывает в Ла Лиге: 18 побед, 6 ничьих. Отрыв от «Барсы» – 8 очков