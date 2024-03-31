Ширер о гонке в АПЛ: «Борьба за титул – как столкновение с раздражающим попутчиком. «Арсенал», «Ливерпуль» и «Сити» будут говорить, что их не интересуют другие. Это полная чушь – защитный механизм»
Алан Ширер рассказал о психологическом состоянии игроков в борьбе за титул.
«Когда вы боретесь за титул, это как столкнуться с постоянным, раздражающим попутчиком.
Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, он тут как тут, постоянно жужжит. Вы ложитесь спать, и он проникает в ваш мозг. Вы ворочаетесь, потому что сон не приходит. И это первое, что вы слышите, когда наконец просыпаетесь. От этого пронзительного, ноющего голоса никуда не спрятаться, он вечно напоминает вам, что именно поставлено на карту.
В ближайшие несколько недель игроки «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» будут говорить нам, что сосредоточены на своих играх, что концентрируются только на себе. Они будут говорить, что их совершенно не интересует, что делают другие команды. Позвольте мне сказать вам кое-что – это полная чушь. Я сам говорил это, когда «Блэкберн» боролся с «Манчестер Юнайтед». Это был защитный механизм.
Вы говорите то же самое, когда сталкиваетесь лицом к лицу со своими главными конкурентами, как это делают «Сити» и «Арсенал» в это воскресенье. Большие клубы регулярно нанимают спортивных психологов, чтобы те пропагандировали идею одинакового подхода к каждому матчу, вне зависимости от места проведения или соперника – идея хорошая, но нельзя отрицать, что эти игры приобретают повышенную значимость. В вас бурлит адреналин. Все усиливается», – сказал бывший игрок «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер.
а ширеру поменьше бы трындеть!
Ждём офигенную развязку и что бы не было травм!