Ширер о гонке в АПЛ: «Борьба за титул – как столкновение с раздражающим попутчиком. «Арсенал», «Ливерпуль» и «Сити» будут говорить, что их не интересуют другие. Это полная чушь – защитный механизм»

Алан Ширер рассказал о психологическом состоянии игроков в борьбе за титул.

«Когда вы боретесь за титул, это как столкнуться с постоянным, раздражающим попутчиком.

Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, он тут как тут, постоянно жужжит. Вы ложитесь спать, и он проникает в ваш мозг. Вы ворочаетесь, потому что сон не приходит. И это первое, что вы слышите, когда наконец просыпаетесь. От этого пронзительного, ноющего голоса никуда не спрятаться, он вечно напоминает вам, что именно поставлено на карту.

В ближайшие несколько недель игроки « », « » и « » будут говорить нам, что сосредоточены на своих играх, что концентрируются только на себе. Они будут говорить, что их совершенно не интересует, что делают другие команды. Позвольте мне сказать вам кое-что – это полная чушь. Я сам говорил это, когда «Блэкберн» боролся с «Манчестер Юнайтед». Это был защитный механизм.

Вы говорите то же самое, когда сталкиваетесь лицом к лицу со своими главными конкурентами, как это делают «Сити» и «Арсенал» в это воскресенье. Большие клубы регулярно нанимают спортивных психологов, чтобы те пропагандировали идею одинакового подхода к каждому матчу, вне зависимости от места проведения или соперника – идея хорошая, но нельзя отрицать, что эти игры приобретают повышенную значимость. В вас бурлит адреналин. Все усиливается», – сказал бывший игрок «Блэкберна» и «Ньюкасла» .