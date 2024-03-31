У «Локо» и «Краснодара» равные шансы на победу. А вы можете получить бонус 100000 рублей!

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«Локомотив» примет «Краснодар» в одном из наиболее интересных матчей 22-го тура чемпионата России.

Соперники уже пересекались в этом сезоне. Августовский матч завершился со счетом 1:1. «Быки» долгое время выигрывали, но пропустили ответный гол, когда шла уже 7-я минута добавленного времени.

В преддверии новой встречи шансы команд оцениваются как равные. «БЕТСИТИ» предлагает коэффициент 1,49 на победу «Локомотива» и 1,50 – на успех гостей.

Сможет ли «Краснодар» побороться за чемпионский титул на заключительном этапе сезона? Удастся ли «Локо» подобраться к тройке лидеров? Ответы на эти вопросы даст только время, зато точно известно, что вы можете получить бонус – до 100000 рублей в подарок от «БЕТСИТИ»!

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