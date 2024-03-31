У «Сити» и «Арсенала» нервный замес за титул. А вас ждут кайф от матча и 1000 рублей в подарок!

«Манчестер Сити» схлестнется с «Арсеналом» в центральном матче 30-го тура Премьер-лиги.

«Канониры» сейчас лидируют в таблице. Они на одно очко опережают занимающий 3-е место «Манчестер Сити». А значит в это воскресенье зрители увидят борьбу двух претендентов на титул…

BetBoom считает «Манчестер Сити» фаворитом. Но победа в непростом матче отнюдь не гарантирована «горожанам», а потому коэффициент достаточно жирный – 1,92.

«Арсенал» очень хорош в последнее время! Лондонцы одержали восемь побед подряд в матчах чемпионата. Но «Манчестер Сити» – особый соперник, и шансы «Арсенала» в очном противостоянии не так уж велики. Поставить на победу гостей можно с заманчивым коэффициентом 3,93…

Футболистам и тренерам придется понервничать, ведь матч обещает стать ключевым в борьбе за чемпионский титул. А вас ждут только кайф от игры и 1000 рублей в подарок от BetBoom!