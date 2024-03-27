Утренний дайджест: главные события вторника

1. Определились последние участники Евро-2024. Грузия впервые сыграет на чемпионате Европы – команда победила Грецию по пенальти. Украина одержала волевую победу над Исландией, а победный мяч на 84-й минуте забил Михаил Мудрик. Польше также потребовалась серия 11-метровых в игре с Уэльсом, и Войчех Шченсны отбил удар Дэниэла Джеймса.

Все участники Евро-2024 – здесь.

2. В Кубке Гагарина «Авангард» победил «Локомотив» (4:2) в 5-м матче, сократив отставание в серии – 2-3, а «Спартак» сравнял счет в серии с «Металлургом» (2-2), выиграв 1:0 в четвертом матче.

3. Иван Колотов победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, Логинов – 2-й, Латыпов – 3-й. Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла пасьют у женщин.

4. Валерий Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры с главным тренером сборной России начнутся в ближайшее время, утверждает «Спорт-Экспресс».

5. Эрлинг Холанд – цель «Барсы» на 2025-й. При выборе между каталонцами и «Реалом» он учтет шанс не делить внимание с Мбаппе и создать противостояние, как у Месси и Роналду. Пишут, что норвежец согласился перейти в «Барселону» летом 2022 года, но сделка сорвалась из-за финансовых проблем клуба.

6. НХЛ. «Рейнджерс» и «Филадельфия» устроили перестрелку (6:5 ОТ), Панарин сделал ассистентский хет-трик и впервые в карьере достиг отметки 100 очков за сезон (8-й россиянин в истории лиги с таким достижением). «Вашингтон» одолел «Детройт» (4:3 ОТ), Овечкин остался без очков, не забив впервые за 6 матчей. Все результаты дня – здесь.

7. Даниил Медведев обыграл Доминика Кепфера с баранкой в четвертом круге в Майами и вышел в четвертьфинал.

8. Товарищеские матчи. Испания сыграла 3:3 с Бразилией, Франция победила Чили, Германия обыграла Нидерланды, Англия сыграла вничью с Бельгией, а Португалия с Криштиану Роналду уступила Словении, прервав серию из 11 побед подряд.

Будущий новичок «Реала» Эндрик забил за Бразилию в двух играх подряд – в обеих он вышел на замену.

9. Игрок «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер подал в суд на журналиста, который заявил, что он показал связанный с ИГИЛ* жест.

10. Защитник «Интера» Франческо Ачерби оправдан по делу о расизме в отношении игрока «Наполи» Жуана Жезуса – доказательств не нашли.

11. НБА. «Лейкерс» без Леброна и с 34+23 от Дэвиса вырвали победу у «Милуоки» в овертайме, «Даллас» разгромил «Сакраменто» и другие результаты.

12. «Амур» готов платить Александру Радулову больше 100 млн рублей в год, но форвард не хочет на Дальний Восток.

13. Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин подпишет с «Локомотивом» контракт на 3 года. Его зарплата составит 3 млн рублей в месяц, подъемные – 15 млн, пишет инсайдер Иван Карпов.

14. УЕФА не отстранит «Манчестер Юнайтед» от участия в Лиге Европы, если «Ницца» квалифицируется в турнир, пишет Daily Mail. Джим Рэтклифф владеет французским клубом с 2019-го.

15. За коррупцию к пожизненному заключению в Китае приговорен экс-глава федерации футбола. Ранее так же наказали экс-игрока «Эвертона» Ли Те.

Цитаты дня.

Чилаверт о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Не будь пидором, футбол – для мужчин. Он первый, кто оскорбляет и атакует соперников»

Медведев о «предвзятости» судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»

Винисиус о расизме: «Мне все грустнее, желания играть все меньше. Остается лишь идти по начатому пути»

Винер о нейтральном статусе: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду»

Мурад Мусаев: «Абаскаль становится третьим, и все: «Это супертренер». А когда свой тренер показывает яркую игру – это Галицкий тренирует. Я заслужил тренировать «Краснодар», считаю»

Медведев процитировал Сталина, говоря о судействе в КХЛ и РПЛ: «Один политический деятель дал подходящий здесь ответ: «Оба хуже»

Фабиан Бальбуэна: «В России жить так же прекрасно, как в Англии. Уровень жизни очень высокий, мне максимально комфортно»

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.