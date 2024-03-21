Россия принимает Сербию после 0:5 в прошлом матче, а БЕТСИТИ страхует ставку на 3000 рублей!

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Сборная России сыграет с командой Сербии в Москве на «ВТБ Арене».

Последняя встреча с сербами в Лиге наций в 2020 году завершилась неприятным разгромом со счетом 0:5, хотя в домашнем матче в том розыгрыше российская сборная победила – 3:1.

В предстоящей игре явного фаворита букмекеры не видят: за 2,85 можно взять победу Сербии в основное время, 3,10 дают за успех подопечных Валерия Карпина, а 2,75 – за ничью. Интересно смотрится линия «обе забьют» за 1,94, также можно сделать оригинальную ставку – например, взять «гол головой» за 2,90.

БЕТСИТИ приготовил к долгожданной игре сборной классную акцию, предлагая страховку ставки 3000 рублей, так что можно заряжать с огоньком!

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