«Бавария» перестала побеждать, но остается фаворитом в игре с «Лацио»

«Бавария» примет «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Три недели назад римский клуб на своем поле взял верх над соперником из Германии – 1:0.

«Бавария» вообще практически перестала побеждать. Из последних пяти матчей она выиграла лишь один. Повышает ли это шансы «Лацио»? Если смотреть на коэффициенты, то не особо…

BetBoom предлагает поставить на победу «Баварии» в ответном матче с 1,26. А коэффициенты на исходы, которые устроят римлян, куда более жирные: ничья – 6,21, победа гостей – 12,02.

Вечером вторника будет интересно: либо «Бавария» сделает шаг к выходу из кризиса, либо «Лацио» сенсационно пройдет дальше… А плей-офф Лиги чемпионов только начинает разгораться! Отличный момент, чтобы втянуться с бесплатной ставкой – 1000 рублей от BetBoom!