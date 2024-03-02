Шансы «Спартака» против «Зенита» кажутся призрачными, но с фрибетом от Winline для новых игроков можно поставить и на Абаскаля

«Зенит» играет со «Спартаком» в центральном матче 19-го тура РПЛ.

«Спартак» не побеждал сине-бело-голубых в РПЛ с 2017-го. В межсезонье «Зенит» приобрел новых бразильцев, а «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ, но, кажется, лишился Квинси Промеса.

В предстоящем матче с точки зрения котировок перевес команды Сергея Семака огромен: 1,50 против 6,40 в основное время с кэфом 4,90 на ничью. Интересно смотрится вариант с победой «Зенита» и голами обеих команд за 2,85.

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