Шансы «Спартака» против «Зенита» кажутся призрачными, но с фрибетом от Winline для новых игроков можно поставить и на Абаскаля

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол Winline натив Футбол

«Зенит» играет со «Спартаком» в центральном матче 19-го тура РПЛ.

«Спартак» не побеждал сине-бело-голубых в РПЛ с 2017-го. В межсезонье «Зенит» приобрел новых бразильцев, а «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ, но, кажется, лишился Квинси Промеса.

В предстоящем матче с точки зрения котировок перевес команды Сергея Семака огромен: 1,50 против 6,40 в основное время с кэфом 4,90 на ничью. Интересно смотрится вариант с победой «Зенита» и голами обеих команд за 2,85.

Winline приготовил к, возможно, ключевому для чемпионской гонки матчу весны классную акцию – все новые игроки получат фрибет 3000!

6 комментариев
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Зенит, после перерыва обычно не очень уверенно начинает
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Скорее всего Зенит
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Отсутствие Антохи может сплотить коллектив. Надо дать бой газовщикам, а там будь что будет!
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Уверовавшие в КБ - легкие деньги для игорного "бизнеса". Покуда есть на свете дураки...
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Чудо ждать не приходится. Тем более что не будет Промесса, а самое главное что в воротах будет русалочка Максименков.
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Ответ Вячеслав Александров
Зенит, после перерыва обычно не очень уверенно начинает
а спартак обычно всех рвёт?
помним от Карпина - надо победить в оставшихся 12 матчах)
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