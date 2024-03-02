«Зенит» – огромный фаворит матча со «Спартаком», но БЕТСИТИ застрахует на 3000 рублей даже самую безумную ставку

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол Betcity натив Футбол

«Зенит» принимает «Спартак» в 19-м туре чемпионата России.

Красно-белые находятся далековато от первого места – в 8 очках, а вот питерцы наступают «Краснодару» на пятки. В межсезонье «Спартак» триумфально взял Зимний Кубок РПЛ, а «Зенит» выиграл Кубок равноправия, разгромив дубль «Сантоса» и «Шанхай» Слуцкого.

В первом круге «Спартак» пропустил 3 мяча дома, ответив лишь голом Александра Соболева с пенальти. В ответной игре не будет Квинси Промеса.

Команда Сергея Семака – грандиозный фаворит матча: букмекеры дают 1,60 на победу сине-бело-голубых и 5,80 – на успех москвичей, ничью можно взять за 4,40. Интереснее смотрятся комбинированные линии, например, победа «Зенит» и «тотал больше 2,5» за 2,32 – в двух последних матчах питерцы пробили такой тотал даже без помощи соперника.

Со страховкой ставки от БЕТСИТИ на 3000 рублей нетрудно выбрать вариант по душе в одном из главных матчей весны!

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