Проблемный «Наполи» встречается в ЛЧ с «Барселоной», у которой тоже не все гладко. Ловите до 100 000 рублей новым игрокам от БЕТСИТИ!

«Барселона» играет с «Наполи» на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

У каталонцев тренер сменится в конце сезона, а у итальянцев уже сменился. Аурелио Де Лаурентис не выдержал и заменил Вальтера Мадзарри на Франческо Кальцону из сборной Словакии. Дела у «Наполи» действительно не очень: проиграли Суперкубок Италии и добились лишь одной победы в пяти последних матчах, а в чемпионате команда болтается на 9-м месте. У «Барсы» дела несколько лучше: после крушения с «Атлетиком» в Кубке короля и 5 пропущенных дома от «Вильярреала» в Ла Лиге команда Хави выиграла три из четырех проведенных матчей.

Впрочем, в предстоящей встрече коэффициенты не сильно клонятся в пользу каталонцев. На их успех в основное время можно поставить за 2,55, а на победу хозяев – с 2,85, на ничью дают 3,60. Кстати, два из четырех последних матчей между командами как раз вничью и завершились.

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