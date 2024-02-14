У «Баварии» одни победы в играх с «Лацио». Будет легко и на этот раз?

«Бавария» и «Лацио» столкнутся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Соперники уже пересекались в сезоне-2020/21. На той же самой стадии «Бавария» одержала две победы с общим счетом 6:2 и прошла римлян.

«Лацио» начинал сезон в статусе вице-чемпиона Италии. Но сейчас команда не впечатляет и делит 7-8-ю позиции в Серии А с «Фиорентиной».

«Бавария» тоже не отвечает ожиданиям болельщиков. Рекордмайстер потерпел разгромное поражение от «Байера» и отстал от него на пять очков в борьбе за чемпионство.

Плей-офф Лиги чемпионов – это возможность перенаправить течение сезона в позитивное русло. Первый матч пройдет в Риме, но явный фаворит – «Бавария». BetBoom дает коэффициент 1,69 на победу гостей и 5,13 – на «Лацио».

«Бавария» должна исправиться в глазах болельщиков и показать класс. Но также не исключено, что поражение от «Байера» окончательно расшатало команду… Если сомневаетесь в фаворите, то стоит воспользоваться бесплатной ставкой на 1000 рублей от BetBoom!