Нигерия и Кот д’Ивуар разыграют Кубок Африки, а БЕТСИТИ застрахует вашу ставку на 3000 рублей

Теги Сборная Нигерии по футболу Кубок Африки сборная Кот-д′Ивуара по футболу Ставки на спорт Уилфрид Заа Виктор Осимхен Ставки на футбол натив Футбол

Сборные Нигерии и Кот д’Ивуара встретятся в финале Кубка Африки.

«Суперорлы» в полуфинале обыграли по пенальти команду ЮАР, а «слоны» были сильнее ДР Конго.

В финале букмекеры отдают небольшое преимущество Нигерии – на победу команды Жозе Пезейру в основное время можно поставить с коэффициентом 2.75, а на подопечных Эмерса Фаэ – за 3.20. Можно зарядить просто на то, что команда возьмет трофей: тут коэффициенты составляют 1.83 и 2.04 соответственно. Есть и интересные варианты, например, за победу Нигерии и тотал меньше 3.5 предлагают кэф 3.0.

БЕТСИТИ дарит страховку ставки в размере 3000 рублей, так что ничто не мешает выбрать нетипичную линию!

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