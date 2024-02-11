Нигерия и Кот д’Ивуар разыграют Кубок Африки, а БЕТСИТИ застрахует вашу ставку на 3000 рублей

Сборные Нигерии и Кот д’Ивуара встретятся в финале Кубка Африки.

«Суперорлы» в полуфинале обыграли по пенальти команду ЮАР, а «слоны» были сильнее ДР Конго.

В финале букмекеры отдают небольшое преимущество Нигерии – на победу команды Жозе Пезейру в основное время можно поставить с коэффициентом 2.75, а на подопечных Эмерса Фаэ – за 3.20. Можно зарядить просто на то, что команда возьмет трофей: тут коэффициенты составляют 1.83 и 2.04 соответственно. Есть и интересные варианты, например, за победу Нигерии и тотал меньше 3.5 предлагают кэф 3.0.

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