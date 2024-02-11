«Милан» – большой фаворит матча с «Наполи». Ловите бонус 100 000 рублей новым игрокам в БЕТСИТИ

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«Милан» сыграет с «Наполи» в 24-м туре Серии А.

Команда Стефано Пиоли идет третьей в чемпионате, набрав 49 очков, «Наполи» с 35 баллами – лишь седьмой. В первом круге на «Сан-Паоло» миланцы упустили победу, хотя вели 2:0 благодаря дублю Оливье Жиру.

«Милан» с коэффициентом 1.98 выступает большим фаворитом домашней игры. На победу команды Вальтера Мадзарри можно поставить за 4.00, на ничью – за 3.80. Линию «обе забьют» можно сыграть за 1.71. Интересно смотрится вариант «победа любой из команд с разницей в два мяча» за 4.10.

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