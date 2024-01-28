Хави о будущем: «Из-за работы в «Барсе» меньше времени провожу с семьей. Они страдают, а я не могу быть эгоистом все время. Буду отдыхать с детьми»
Хави заявил, что после ухода из «Барсы» проведет время с семьей.
У тренера «Барсы», который объявил об уходе по окончании сезона, спросили о будущем.
«Не знаю, потому что из-за этой должности я меньше времени провожу с семьей. Они страдают, а я не могу быть таким эгоистом всю карьеру.
Я останусь дома на некоторое время и буду отдыхать с детьми», – сказал Хави.
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