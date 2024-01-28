Хави о будущем: «Из-за работы в «Барсе» меньше времени провожу с семьей. Они страдают, а я не могу быть эгоистом все время. Буду отдыхать с детьми»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави заявил, что после ухода из «Барсы» проведет время с семьей.

У тренера «Барсы», который объявил об уходе по окончании сезона, спросили о будущем.

«Не знаю, потому что из-за этой должности я меньше времени провожу с семьей. Они страдают, а я не могу быть таким эгоистом всю карьеру.

Я останусь дома на некоторое время и буду отдыхать с детьми», – сказал Хави.

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29 комментариев
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Жалко Хави, сам был не всегда доволен его решениями, ну уж точно не хотел что бы он уходил. Хави был антикризисным менеджером, который работал в сложно финансовых условиях. Никто из топ тренеров не полезет в нынешнюю Барселону, а даже если бы и попробовали, денег на их хотелки для построения команды не будет. Я конечно понимаю, что фанаты хотят только самого лучшего для клуба, ну надо смотреть на вещи здраво. Сейчас придет условный Мотта, потренирует сезон, у него будут такие же проблемы как и у Хави, т.к проблемные позиции не закрыты в составе, ну и по классике его так же будут гнать санными тряпками. Печальная ситуация, тренера меняются, ситуация нет.
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. у всех есть взлеты ,падения, везения, невезение,.Жизнь продолжается.
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Ответ Aleksandr Danilov
Какие хотелки? У Барсы топ состав, с нормальным тренером титулы точно будут
Топ состав это тот где нет опорника, левого защитника и нападающего? Левый вингер так же под вопросом. Феликс и Торрес - стабильно одна хорошая игра на пару бездарных. Что в команде на уровне, это центральные защитники, Тер Штеген и полузащита, за исключением того, что команда играет без опорника, вследствие чего, кстати, команда и пропускает нелепые годы каждый матч.
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Ответ Sakata Gintoki
Жалко Хави, сам был не всегда доволен его решениями, ну уж точно не хотел что бы он уходил. Хави был антикризисным менеджером, который работал в сложно финансовых условиях. Никто из топ тренеров не полезет в нынешнюю Барселону, а даже если бы и попробовали, денег на их хотелки для построения команды не будет. Я конечно понимаю, что фанаты хотят только самого лучшего для клуба, ну надо смотреть на вещи здраво. Сейчас придет условный Мотта, потренирует сезон, у него будут такие же проблемы как и у Хави, т.к проблемные позиции не закрыты в составе, ну и по классике его так же будут гнать санными тряпками. Печальная ситуация, тренера меняются, ситуация нет.
Какие хотелки? У Барсы топ состав, с нормальным тренером титулы точно будут
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Комментарий удален модератором
Хави видимо шороху навёл... Обсуждения - огонь!!!😀
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Дети куда дороже... Он легенда в любом случае!
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Пора признать,что если Роман напишет один и тот же комментарий дважды,то уважение к нему от этого не вырастает)
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Ответ Роман
Он ещё не ушел, а столько плача. Клопп 9 лет проработал в Ливерпуле, только сейчас сказал, что устал и вынужден уйти. У Чапи же до июня каждый день будем слышать как ему тяжело.
Одно дело руководитель клубом и побеждать. Другое дело - бесконечно звонить подрядчикам что бы ускорить строительство
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Ответ заблокированному пользователю
судейские молелы реала тут как тут))) 3 😁 как мухи на 💩
"судейские молелы " 🤡
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Ответ Sakata Gintoki
Жалко Хави, сам был не всегда доволен его решениями, ну уж точно не хотел что бы он уходил. Хави был антикризисным менеджером, который работал в сложно финансовых условиях. Никто из топ тренеров не полезет в нынешнюю Барселону, а даже если бы и попробовали, денег на их хотелки для построения команды не будет. Я конечно понимаю, что фанаты хотят только самого лучшего для клуба, ну надо смотреть на вещи здраво. Сейчас придет условный Мотта, потренирует сезон, у него будут такие же проблемы как и у Хави, т.к проблемные позиции не закрыты в составе, ну и по классике его так же будут гнать санными тряпками. Печальная ситуация, тренера меняются, ситуация нет.
а что у них с составом?у ниж же там лучшый цз мира и вратарь(так говорят,ахааха)
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Ответ Sakata Gintoki
Топ состав это тот где нет опорника, левого защитника и нападающего? Левый вингер так же под вопросом. Феликс и Торрес - стабильно одна хорошая игра на пару бездарных. Что в команде на уровне, это центральные защитники, Тер Штеген и полузащита, за исключением того, что команда играет без опорника, вследствие чего, кстати, команда и пропускает нелепые годы каждый матч.
Про опорника и вингера согласен, наскребут денег на них летом и все
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