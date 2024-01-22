Суперкубок достанется «Интеру»? Шансы «Наполи» втрое ниже…

Розыгрыш Суперкубка Италии завершится финальным матчем «Наполи» – «Интер».

Миланский клуб выглядит очевидным фаворитом. Поставить на победу «Интера» у BetBoom можно с коэффициентом 1,68.

Шансы «Наполи» на успех котируются примерно втрое ниже. А коэффициент на победу этой команды куда более заманчивый – 5,36…

В этом сезоне «Интер» уже встречался с «Наполи» и разгромил соперника, выиграв со счетом 3:0 в матче чемпионата Серии А. Однозначное свидетельство превосходства «нерадзурри», не так ли? Но если вдруг вам этого мало, то знайте, что можно не рисковать – BetBoom дарит возможность сделать бесплатную ставку!