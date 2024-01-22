«Интер» идет за 8-м Суперкубком Италии, на пути – нестабильный, но дерзкий «Наполи»

«Интер» и «Наполи» в понедельник разыграют Суперкубок Италии.

Миланцы в прекрасной форме: у команды Симоне Индзаги всего два поражения в этом сезоне, а в трех последних матчах «нерадзурри» забили 10 мячей. У «Наполи» дела не столь радужны: до побед над «Фиорентиной» и «Салернитаной» было 4 игры без побед и забитых голов с 9 пропущенными.

«Интер» брал трофей 7 раз и в случае успеха обойдет «Милан», на счету которого также 7 наград (больше только у «Юве» – 9). «Наполи» лишь дважды удавалось победить в Суперкубке страны.

В финале миланский клуб выступает серьезным фаворитом – на победу парней Индзаги дают коэффициент 1,7, тогда как на выигрыш подопечных Вальтера Мадзарри можно поставить за 5,4. Интересно смотрится вариант «обе забьют» за 1,83 (а за 1,97 можно поставить против этой линии).

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