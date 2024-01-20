Онуоха о стычке со Златаном: «Он унижал МЛС, а вокруг него и других звезд танцевали. Его партнеры играли со страхом, боялись его расстроить»

Недум Онуоха высказался о поведении Златана Ибрагимовича во время игры в МЛС.

Английский защитник выступал за «Реал Солт Лэйк», шведский форвард – за « ». В 2019-м у них случилась стычка сперва на поле, а затем в подтрибунном помещении.

«Все мы знаем о карьере Златана, где он играл, какие голы забивал. Мы представляем его в «Интере», « » или где-то еще – играющим великолепно.

Я оказался в МЛС через год после его прихода, и там он говорил так же много, как обычно. Он сказал: «Я как «Феррари» среди «Фиатов». И я думал: ты говоришь о лиге, прояви уважение.

Парень рядом со мной, игрок МЛС, смеялся до упаду, говоря: «Он такой забавный, правда же?» Я сказал ему: «Йоу, он говорит о тебе. Почему тебя это устраивает?»

Что Златан делал, когда был в МЛС? Он забил много голов, но всегда унижал лигу, принижал ее. Любого, у кого дела шли хорошо, он пытался принизить.

И вот я впервые играю против него. Мяч забрасывают верхом, я стою позади Златана, и он хватает меня за шею и швыряет на землю. И вот я лежу на газоне и смотрю на него такой: «Что ты делаешь?» А он: «Вставай». Я ему: «С кем ты так разговариваешь?» Я встаю и произношу ему эти слова в лицо, называю его по-всякому. Оставшуюся часть матча мы играем друг против друга, и каждый раз, когда он допускает ошибку, я смеюсь. Мы смеялись друг над другом.

Ибрагимович накачивал команду. Она страдала в защите, а он просто стоял в центре поля и орал о том, какие все плохие. Он говорил: «Вы никуда не годитесь, вы, ребята, позор, просто катастрофа». Он не управлял командой, а просто стоял там. Люди, которые играли с ним в МЛС, играли со страхом, потому что боялись его расстроить.

И вот в конце матча он забивает. Я такой: «Боже правый». А он приближается прямо к моему лицу и смеется.

Особенность МЛС в том, что все танцуют вокруг этих звезд. Мы проиграли, все знают, что у меня были разногласия со Златаном, а в моей команде есть парень, который пытается сфотографироваться с ним на поле.

Я вернулся в раздевалку. Я на взводе – игра прошла не так, как хотелось, я впервые играл против Златана, мы должны были победить. Через две минуты зашел к нам в раздевалку и спросил: «Ты уже успокоился?» Я его не знаю и снова ему говорю: «Да с кем ты говоришь?» Я давлю на него, мен6я поддерживаю несколько парней, которые говорят ему «убирайся, черт возьми» или что-то в этом роде. Мы оглядываемся – к нему подошли только мы трое, все остальные просто в шоке.

Я был первым, кто выступил против Златана, и после этого другие люди делали это. В следующий раз, когда мы играли против них, я был готов к войне. И когда я увидел его, он спросил, как у меня дела.

Я думаю, он уважал меня за то, что я подошел к нему, потому что многие не стали бы сопротивляться. Я разочарован, потому что у него одна из лучших карьер, но он также говорит вещи, которые знакомые мне люди никогда ни о ком не скажут», – рассказал на ютуб-канале FilthyFellas.