Журналист Mediaset о Моуринью в Саудовской Аравии: «Вряд ли кто-то удивится такому развитию событий. И если потом он возглавит Португалию» 

Теги Жозе Моуринью Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Журналист Mediaset высказался о будущем экс-тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

— Где нам теперь ждать португальского специалиста?

— Он ведь сам недавно говорил, что скоро может оказаться в Саудовской Аравии. Вряд ли кто-то удивится такому развитию событий.

— А Европа?

— Меня не удивит, если после Саудовской Аравии Жозе вновь объявится в Европе. Например, возглавит свою родную сборную Португалии.

— Как относитесь к разговорам о том, что Моуринью после ухода из «Ромы» окажется в сборной Бразилии?

— Слабо в это верю, если честно, – сказал Энцо Палладини.

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5 комментариев
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Я думаю он постарается ещё в Европе найти богатых дурачков. После ТТХ казалось это невозможно, но ребята из Ромы помогли. И сейчас найдётся. А в Саудию никогда не поздно
Рома взяла лигу конференций и была в финале лиги Европы. Просто Челси, Мю и Ттх проблемные команды где никто долго не задерживается, а Рома 4-5 команда чемпионата по силе. Анчелотти в Эвертоне тоже толком ничего не показывал, а сейчас в Реале собирает овации. Дать Жозе Баварию или Реал с таким подбором игроков и возможностями, тогда и можно будет судить сдулся он или нет.
+14
-2
+12
Ну кстати я бы в сборную Португалии Маура отправил прям сейчас. При всём уважение к лучшему бомбардиру в истории сборной Португалии, пора заканчивать играть в сборной. А Маур лучше всех в мире умеет выкидывать из команд заслуженных ветеранов, которые сильно сдали и не вписываются в будущий проект.
+3
0
+3
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Начинается. Дайте ему беспроблемную команду, да звёзд побольше, да на трансферы безграничный бюджет. Может спуститься с небес на землю? Он за последние 7 лет, взял один третьесортный трофей. Кому нужен такой недотренер в здравом уме? Все тренеры работают с тем что есть, и добиваются успеха. А кто не добивается, ищет оправданий, как персофаны сбитого жо. И кстати, что значит проблемные? Может проблемными их делает сам жо, своими вечными скандалами и ссорами с игроками, руководством ,судьями и всеми подряд? Он хоть в одной команде работал больше 3 лет?
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