Журналист Mediaset о Моуринью в Саудовской Аравии: «Вряд ли кто-то удивится такому развитию событий. И если потом он возглавит Португалию» 

Журналист Mediaset высказался о будущем экс-тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

— Где нам теперь ждать португальского специалиста?

— Он ведь сам недавно говорил, что скоро может оказаться в Саудовской Аравии. Вряд ли кто-то удивится такому развитию событий.

— А Европа?

— Меня не удивит, если после Саудовской Аравии Жозе вновь объявится в Европе. Например, возглавит свою родную сборную .

— Как относитесь к разговорам о том, что после ухода из «Ромы» окажется в сборной Бразилии?

— Слабо в это верю, если честно, – сказал Энцо Палладини.