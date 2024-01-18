Журналист Mediaset о Моуринью в Саудовской Аравии: «Вряд ли кто-то удивится такому развитию событий. И если потом он возглавит Португалию»
Журналист Mediaset высказался о будущем экс-тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
— Где нам теперь ждать португальского специалиста?
— Он ведь сам недавно говорил, что скоро может оказаться в Саудовской Аравии. Вряд ли кто-то удивится такому развитию событий.
— А Европа?
— Меня не удивит, если после Саудовской Аравии Жозе вновь объявится в Европе. Например, возглавит свою родную сборную Португалии.
— Как относитесь к разговорам о том, что Моуринью после ухода из «Ромы» окажется в сборной Бразилии?
— Слабо в это верю, если честно, – сказал Энцо Палладини.
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