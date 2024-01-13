Ван Дейк о том, что в 2019-м его не обводили 65 матчей: «Я никогда не начинал игру с мыслью о том, что рекордная серия может прерваться. Эта статистика не принесла нам очков»

Вирджил ван Дейк не придавал значения серии игр, в которых его не обводили.

– В 2019 году вы не давали себя обвести 65 матчей подряд. Как вам удалось добиться столь сумасшедшей статистики?

– Я не особо большой фанат статистики. Поэтому, честно говоря, для меня это значения не имело. Я не выходил на матч с мыслью: «Осторожно, сегодня рекордная серия может прерваться». Я выходил на поле с желанием выполнить свою работу как можно лучше. Не более того.

Эта статистика не принесла нам ни очков, ни побед. И я, честно говоря, никогда не ощущал связанного с ней давления, – заявил защитник « » в интервью France Football.

Ван Дейк выжигает: его не могут обвести уже 64 матча, то есть больше сезона

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