«Реал» выиграл у «Барсы» два раза подряд. Шансы «блауграны» на реванш невелики…

Теги Ла Лига Суперкубок Испании Ставки на спорт Ставки на футбол натив Футбол

«Реал» и «Барселона» разыграют трофей в финале Суперкубка Испании.

На счету «Мадрида» две победы подряд в очном противостоянии с конкурентом, если учитывать только официальные турниры. В апреле прошлого года «Реал» выиграл со счетом 4:0, а в октябре – 2:1. Шансы «Барсы» на реванш не так уж велики…

«БЕТСИТИ» дает коэффициент 2,37 на победу «Реала» и 3,10 – на успех «блауграны».

Разумеется, в класико может случиться что угодно! Как же обезопасить себя в условиях повышенного риска? Ответ есть у «БЕТСИТИ» – страховка ставки на 3000 рублей!

5 комментариев
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Ответ Алексей Счастливцев
Два банкрота)
Алексей это имя, Алёша это призвание!
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А когда матч?
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Ответ Алексей Счастливцев
Два банкрота)
у Реала 300 мил. в запасе дружок
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Ответ vh9yst8h6p
А когда матч?
сегодня в 22:00
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