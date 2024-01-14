«Реал» выиграл у «Барсы» два раза подряд. Шансы «блауграны» на реванш невелики…

«Реал» и «Барселона» разыграют трофей в финале Суперкубка Испании.

На счету «Мадрида» две победы подряд в очном противостоянии с конкурентом, если учитывать только официальные турниры. В апреле прошлого года «Реал» выиграл со счетом 4:0, а в октябре – 2:1. Шансы «Барсы» на реванш не так уж велики…

«БЕТСИТИ» дает коэффициент 2,37 на победу «Реала» и 3,10 – на успех «блауграны».