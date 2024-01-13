Семак о футболистах: «Если будешь зацикливаться на том, сколько ты зарабатываешь, карьера пойдет моментально вниз»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак считает, что деньги не должны быть главной мотивацией для футболиста.

– Футбол действительно может быть заработком, но так было далеко не всегда. Если, когда ты хочешь стать футболистом, у тебя мотивация только финансовая – это не то что путь в никуда, но с такой идеологией далеко невозможно пройти.

– То есть в футбол идти, потому что я хочу просто много денег – это глупо?

– Да, совершенно верно. Здесь спортивный дух, воля к победе должна быть, дисциплина. Даже на нашем уровне, когда одна из лучших команд нашей страны и хорошие зарплаты, но если ты будешь зацикливаться на том, сколько ты зарабатываешь, твоя карьера пойдет моментально вниз. Главной движущей силой в спорте должна быть именно мотивация к победе, к достижению той вершины, которая есть.

Многие поколения предыдущих игроков никогда не отличались большими зарплатами. Сейчас время такое, что футболисты зарабатывают хорошие деньги. Но опять же, ты привыкаешь к определенному уровню. Если ты не будешь эти деньги грамотно куда-то инвестировать и сохранять хотя бы, то сколько бы ты не заработал, несколько лет и ты их все потратишь, – сказал тренер «Зенита» в интервью ютуб-каналу «Дневник директора школы».

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6 комментариев
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Все — яд и все — лекарство. По делу сказал.
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Прав
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Ответ Alex Chernov
В такой РПЛ платить "хорошие зарплаты" как минимум аморально, как максимум преступление, чего греха таить, будем объективны 🙃
Сформулировал классно, почти Достоевский
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Слова самого адекватного и уважаемого человека футбола из Питера...с ним трудно не согласиться, как бы то ни было он прав...
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Бразильцы согласно закивали)
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