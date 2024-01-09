Кин о Рэшфорде: «Он не вовремя останавливает мяч и финтит, недостаточно забегает. Болельщики «Юнайтед» разочарованы, уверен – от него ждут большего»
Рой Кин раскритиковал манеру игры Маркуса Рэшфорда в матче Кубка Англии.
В матче Кубка Англии с «Уиганом» (2:0) Рэшфорд отдал голевую передачу на Диогу Далота.
«Я просто хотел немного больше. Я возлагаю большие надежды на Рэшфорда, всегда жду немного больше. Он провел матч, растрачивая удары. Я думаю, у него есть пара плохих привычек, когда он останавливает мяч и пытается делать финты в неподходящее время. Я считаю, что он недостаточно забегает за спины [защитников]. Уверен, болельщики «Юнайтед» были разочарованы, наблюдая за ним.
«Юнайтед» играл против команды Чемпионшипа, и я думаю, Маркус должен был уходить с поля с мыслью: «Учитывая все эти моменты, я должен забивать или хотя бы отдавать больше голевых передач». Это может прозвучать немного грубо, но это потому, что мы многого от него ожидаем», – сказал бывший капитан «МЮ» в эфире ITV Sport.
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"Рэшфорд с деревянными коленями".
А ведь старик Рой другими словами, но почти об этом же говорит.
Блестящие физические данные, скорость, техника, нацеленность на ворота. Топ-форвард мирового класса.
А потом, матч, другой, третий... А Рэша со всеми его данными на поле словно и нет. Причём в начале это списывалось на молодость, неопытность, неуверенность и т.д. Но сейчас понятно, что это в его базовых настройках.