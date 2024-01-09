Кин о Рэшфорде: «Он не вовремя останавливает мяч и финтит, недостаточно забегает. Болельщики «Юнайтед» разочарованы, уверен – от него ждут большего»

Рой Кин раскритиковал манеру игры Маркуса Рэшфорда в матче Кубка Англии.

В матче Кубка Англии с «Уиганом» (2:0) отдал голевую передачу на Диогу Далота.

«Я просто хотел немного больше. Я возлагаю большие надежды на Рэшфорда, всегда жду немного больше. Он провел матч, растрачивая удары. Я думаю, у него есть пара плохих привычек, когда он останавливает мяч и пытается делать финты в неподходящее время. Я считаю, что он недостаточно забегает за спины [защитников]. Уверен, болельщики «Юнайтед» были разочарованы, наблюдая за ним.

«Юнайтед» играл против команды Чемпионшипа, и я думаю, Маркус должен был уходить с поля с мыслью: «Учитывая все эти моменты, я должен забивать или хотя бы отдавать больше голевых передач». Это может прозвучать немного грубо, но это потому, что мы многого от него ожидаем», – сказал бывший капитан « » в эфире ITV Sport.

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