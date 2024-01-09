Кин о Рэшфорде: «Он не вовремя останавливает мяч и финтит, недостаточно забегает. Болельщики «Юнайтед» разочарованы, уверен – от него ждут большего»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин премьер-лига Англия Кубок Англии Маркус Рэшфорд Футбол

Рой Кин раскритиковал манеру игры Маркуса Рэшфорда в матче Кубка Англии.

В матче Кубка Англии с «Уиганом» (2:0) Рэшфорд отдал голевую передачу на Диогу Далота.

«Я просто хотел немного больше. Я возлагаю большие надежды на Рэшфорда, всегда жду немного больше. Он провел матч, растрачивая удары. Я думаю, у него есть пара плохих привычек, когда он останавливает мяч и пытается делать финты в неподходящее время. Я считаю, что он недостаточно забегает за спины [защитников]. Уверен, болельщики «Юнайтед» были разочарованы, наблюдая за ним.

«Юнайтед» играл против команды Чемпионшипа, и я думаю, Маркус должен был уходить с поля с мыслью: «Учитывая все эти моменты, я должен забивать или хотя бы отдавать больше голевых передач». Это может прозвучать немного грубо, но это потому, что мы многого от него ожидаем», – сказал бывший капитан «МЮ» в эфире ITV Sport.

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24 комментария
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Рэшфорд — типичный англичанин по типу Уолкотта или Уэлбека. Ярко начал карьеру, потом сдулся. В прошлом сезоне появилась надежда, а в этом всё вернулось на круги своя. Не топ он, и всё
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Вася Уткин ещё лет 6 назад запустил мем
"Рэшфорд с деревянными коленями".
А ведь старик Рой другими словами, но почти об этом же говорит.
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Действительно, смотришь на Рэшфорда в его редкие лучшие моменты, и кажется - ну всё у парня есть.
Блестящие физические данные, скорость, техника, нацеленность на ворота. Топ-форвард мирового класса.
А потом, матч, другой, третий... А Рэша со всеми его данными на поле словно и нет. Причём в начале это списывалось на молодость, неопытность, неуверенность и т.д. Но сейчас понятно, что это в его базовых настройках.
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Истинный уровень бегунка
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Ответ Виталий Ан
Знаете, я терпеть не могу Решфорда, точнее его игру. Но во что играет МЮ? Что он должен делать, забегать? А ничего что игра вообще не на это рассчитана? Прошлый сезон я понимал что вся игра строится на закидушках на Решфорда. Но этот сезон и это позорное построение игры даже не пытается такой примитивный план построить. Полное отсутствие каких либо идей. И тут дело не в исполнителях, а просто бей беги. Все выигранные игры на индивидуальных игроках. Кроме 2 тайма с Виллой. И то больше на навал похоже было временами. Так вот объясните мне, зачем держать такого клоуна как Хак? Я на 100% уверен что к примеру Кэрик больше даст этой команде, даже в самых плохих прогнозах будет не хуже.
Но поддерживаю всех комментаторов выше( очень удивлен что все понимают). Решфорд для команд уровня КП, Вест Хем и т. д. Это близко не топ. Вспоминаю прошлый сезон когда многие писали кипятком от его игры)).
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Ответ Тухель
Ну что ждём оскорблений Кина. Просто датского бездаря яро защищали, а даже от нынешнего Рашфорда в разы больше пользы. Да и Маркус доказывал, что в футбол играть умеет, а Расмус никогда этого не показывал.
Расмусу всего 20
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Ответ red hikkikomori
Для начала хотя бы голову помыл от ржавчины, а то он как будто из Барсы пришёл, где воду отключили и ржавыми остатками воды голову мыл
ну раз ты сказал, помоет, непременно.
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Ответ Виталий Ан
Но поддерживаю всех комментаторов выше( очень удивлен что все понимают). Решфорд для команд уровня КП, Вест Хем и т. д. Это близко не топ. Вспоминаю прошлый сезон когда многие писали кипятком от его игры)).
КП… 😏
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Как можно от Рэшфорда ждать большего, если на большее он не способен?
В прошлом сезоне был же способен .
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Ответ Параходыч
Сейчас бы Рашфора, который в одиночку тащил МЮ(как в прошлом сезоне) , сравнивать с Уэлбеком или Уолкоттом
Сейчас бы разбрасываться громкими предложениями про Рэшфорда, когда в прошлом сезоне у МЮ в полном порядке были и Бруну, и Каземиро, и Шоу, и Мартинес
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Ответ S. A.
Рэшфорд — типичный англичанин по типу Уолкотта или Уэлбека. Ярко начал карьеру, потом сдулся. В прошлом сезоне появилась надежда, а в этом всё вернулось на круги своя. Не топ он, и всё
Сейчас бы Рашфора, который в одиночку тащил МЮ(как в прошлом сезоне) , сравнивать с Уэлбеком или Уолкоттом
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Ответ Тухель
Ну что ждём оскорблений Кина. Просто датского бездаря яро защищали, а даже от нынешнего Рашфорда в разы больше пользы. Да и Маркус доказывал, что в футбол играть умеет, а Расмус никогда этого не показывал.
Ну ка ну ка , расскажите какая польза от Решфорда .
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Ответ Тухель
Ну что ждём оскорблений Кина. Просто датского бездаря яро защищали, а даже от нынешнего Рашфорда в разы больше пользы. Да и Маркус доказывал, что в футбол играть умеет, а Расмус никогда этого не показывал.
Расмусу он сегодня напихал
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да, пока Рэш этим занимается, соперник успевает занять оборону
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я только заметил, что Рэшфорд стоит с мячом постоянно, ему не нравится бегать, жаль, не продали его за лямов 80 в ПСЖ - тогда бы там на обоих флангах игроки стояли с мячом
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Решфорд просто дрова . Как так можно деградировать после его такого успешного прошлого сезона просто загадка .
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Как вежливо Кин назвал Рэшфорда «тупым»
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Для начала хотя бы голову помыл от ржавчины, а то он как будто из Барсы пришёл, где воду отключили и ржавыми остатками воды голову мыл
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Как можно от Рэшфорда ждать большего, если на большее он не способен?
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Стеночки и забегания ©
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