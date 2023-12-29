Данил Пруцев: «Спартаку» нужно становиться сильнее, быть выше в таблице и радовать болельщиков ярким футболом»

Данил Пруцев поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим 2024 годом.

«Поздравляю всех болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом! Спасибо вам за поддержку, спасибо за веру в нас. В этом году было много запоминающихся моментов: я рад был забить несколько голов за «Спартак», вместе с командой получить эмоции от наших побед.

Но это вск останется в прошлом году – впереди у нас много работы, нам нужно становиться сильнее и быть выше в таблице чемпионата, удачно выступить в Кубке.

И главное – радовать болельщиков ярким футболом. Всем желаю семейного благополучия, крепкого здоровья и позитива. Вперед, «Спартак»!» – сказал хавбек красно-белых.

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