Данил Пруцев: «Спартаку» нужно становиться сильнее, быть выше в таблице и радовать болельщиков ярким футболом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Данил Пруцев Футбол

Данил Пруцев поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим 2024 годом.

«Поздравляю всех болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом! Спасибо вам за поддержку, спасибо за веру в нас. В этом году было много запоминающихся моментов: я рад был забить несколько голов за «Спартак», вместе с командой получить эмоции от наших побед.

Но это вск останется в прошлом году – впереди у нас много работы, нам нужно становиться сильнее и быть выше в таблице чемпионата, удачно выступить в Кубке.

И главное – радовать болельщиков ярким футболом. Всем желаю семейного благополучия, крепкого здоровья и позитива. Вперед, «Спартак»!» – сказал хавбек красно-белых. 

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2 комментария
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Болельщики Спартака будут плакать каждый год на протяжении всей жизни (
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Пруцев один из немногих футболистов к которому нет претензий за первую часть сезона, трудяга! Всех с наступающим новым годом!
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