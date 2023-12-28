Министр здравоохранения Германии надеется, что «Байер» станет чемпионом: «Эра «Баварии» должна закончиться»

Министр здравоохранения Германии надеется, что «Байер» станет чемпионом Германии.

«Эра «Баварии» наконец-то должна закончиться. Я также выиграю пари, если «Байер» станет чемпионом», – сказал Карл Лаутербах в интервью Rheinische Pos, не уточнив, о каком пари идет речь.

«Байер» идет первым в Бундеслиге, набрав 42 очка. «Бавария» отстает на 4 балла при матче в запасе.

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