Министр здравоохранения Германии надеется, что «Байер» станет чемпионом: «Эра «Баварии» должна закончиться»

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Политика Футбол

Министр здравоохранения Германии надеется, что «Байер» станет чемпионом Германии.

«Эра «Баварии» наконец-то должна закончиться. Я также выиграю пари, если «Байер» станет чемпионом», – сказал Карл Лаутербах  в интервью Rheinische Pos, не уточнив, о каком пари идет речь.

«Байер» идет первым в Бундеслиге, набрав 42 очка. «Бавария» отстает на 4 балла при матче в запасе.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он за аспириновых, конечно 😁
+3
0
+3
Здравый взгляд
+2
-1
+1
Одна победа Байера ничего не изменит
+1
0
+1
Фармацевтическое лобби
0
0
0
И добавил: Аспирин чемпион!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий